Геннадия Хазанова могут «отменить» в РФ? Что он сказал про Пугачеву и рабов

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Геннадий Хазанов

Народный артист РСФСР Геннадий Хазанов заявил SHOT, что не эмигрировал из РФ после начала СВО и не понимает, почему против него выступают российские общественники. Что говорил актер про патриотизм и Аллу Пугачеву, почему его могут «отменить»?

Что Хазанов говорил про Пугачеву

Геннадий Хазанов вчера, 15 февраля, провел творческий вечер в московском Театре музыки и поэзии. По данным SHOT, изначально выступление называлось «Нездешние вечера», однако перед самым началом было изменено на «Женщины моей судьбы».

«Старт вечера был задержан на полчаса, во время концерта артист несколько раз сетовал на то, что „кто-то“ выступает против его выступлений и даже говорил, что, возможно, это последний его концерт. Также он зачитал собственные стихи о России, а, рассказывая про „женщин своей судьбы“, вспомнил и давнюю подругу Аллу Пугачеву. Хазанов заявил, что не собирается снимать портрет певицы со стены Московского театра эстрады, худруком которого является. По его словам, пока для этого „нет никаких оснований“», — уточнил SHOT.

Почему Хазанова могут «отменить» в России

В декабре 2023 года Геннадий Хазанов опубликовал на своем YouTube-канале видео, посвященное патриотизму. Он заявил, что это явление действующая власть использует как орудие, необходимое для достижения своих «корыстных целей». При этом Хазанов цитировал писателя Льва Толстого.

«Война — такое несправедливое, дурное дело, что те, которые воюют, стараются заглушить в себе голос совести. Патриотизм есть не что иное для правителей, как орудие для достижения властолюбивых и корыстных целей. А для управляемых — отречение от человеческого достоинства, разума, совести и рабское подчинение себя тем, кто во власти. Патриотизм есть рабство», — сказал телеведущий.

При этом артист напрямую не говорил, что речь идет о действующей российской власти. Открыто против спецоперации Хазанов также не выступал.

Однако Readovka пишет, что отсылка к словам Толстого может являться осуждением политики РФ и СВО.

«Когда все закончилось началом спецоперации, пожилой артист аккуратно осудил войну как таковую, прикрывшись цитатами Льва Толстого, и отошел в сторонку от национальной беды», — пишет Telegram-канал.

Общественники из движения «Ветераны России» попросили главу Следственного комитета Александра Бастрыкина отменить концерты Геннадия Хазанова, проверить его на дискредитацию ВС РФ и закрыть въезд в страну. Они раскритиковали выступление артиста, где он сравнил патриотизм с рабством, процитировав Льва Толстого.

Следующее мероприятие с участием Хазанова запланировано 18 февраля в Дворце на Яузе. На данный момент оно не отменено.

Куда уезжал Хазанов

В августе прошлого года Геннадий Хазанов уехал из России в Латвию. Поклонники решили, что артист эмигрировал, но он сам опроверг подобные слухи и заявил, что ездил в другую страну во время летнего отпуска.

«Я никуда не эмигрировал. Надо просто внимательно смотреть на то, что происходит в московских театрах. Тогда никаких вопросов не возникнет. Я играю в спектаклях. Сейчас лето, каникулы. Но это же не значит, что я эмигрировал», — объяснил артист.

По данным SHOT, у Хазанова также есть израильский паспорт.

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