Хазанов рассказал, ради чего ездит за рубеж Хазанов рассказал, что ездит за рубеж на каникулы

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Геннадий Хазанов

Художественный руководитель Московского театра эстрады народный артист РСФСР Геннадий Хазанов заявил Telegram-каналу SHOT, что не эмигрировал из России после начала СВО. Также, по данным канала, артист не понимает претензий общественников к нему.

Простите, пожалуйста, с чего вы взяли [что покинул Россию]? Я уезжаю, когда у меня каникулы и возвращаюсь, — сказал артист.

Как пишет канал, накануне во время творческого вечера в московском Театре музыки и поэзии Хазанов несколько раз говорил о том, что «кто-то против его выступлений». Артист также допустил, что этот концерт, возможно, станет последним.

Ранее Telegram-канал Mash сообщил, что члены движения «Ветераны России» направили обращение главе СК России Александру Бастрыкину из-за высказываний Хазанова о патриотизме. Общественники заявили, что артист покинул страну после начала СВО и записал видеоролик, в котором назвал любовь к родине чувством, присущим рабам.

В связи с этим оказался под угрозой срыва концерт Хазанова в Москве. Однако позже стало известно, что выступление на сцене Театра Камбуровой все же состоялось. Сам Хазанов заявил, что ни от главы СК, ни от Генпрокуратуры к нему «никаких вопросов нет». Представители Театра Камбуровой также не подтвердили отмену мероприятия.