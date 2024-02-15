Концерт Хазанова в Москве оказался под угрозой срыва Mash: общественники попросили главу СКР отменить концерт Хазанова в Москве

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Геннадий Хазанов

Концерт художественного руководителя Московского театра эстрады народного артиста РСФСР Геннадия Хазанова могут отменить в Москве из-за его высказываний о патриотизме, сообщает Telegram-канал Mash. По его информации, члены движения «Ветераны России» направили соответствующее обращение главе Следственного комитета России Александру Бастрыкину.

Общественники заявили, что Хазанов покинул РФ после начала специальной военной операции на Украине и записал видеоролик, в котором назвал любовь к родине чувством, присущим рабам. «Ветераны России» попросили председателя СКР проверить артиста на дискредитацию Вооруженных сил РФ. При этом отмечается, что сегодня у Хазанова запланировано выступление в театре Елены Камбуровой.

Ранее стало известно об отмене юбилейного тура певицы Лолиты Милявской по России. Этого добились общественники после скандала с ее участием в «голой» вечеринке блогера Анастасии Ивлеевой. В частности, не состоятся выступления артистки в Перми, Екатеринбурге, Красноярске, Челябинске и Иркутске.

После этого Лолита записала видеообращение, в котором заявила, что общественники считают ее недостаточно раскаявшейся. Певица подчеркнула, что она одной из первых среди российских звезд выступила в Донецке и Луганске, а также была удостоена медали за помощь бойцам. Кроме этого, по словам Лолиты, она намерена восстановить храм в одном из новых российских регионов.