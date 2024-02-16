Пугачева и Галкин: последние новости 16 февраля, где сейчас, когда вернутся

Фото: Иллюстрация NEWS.ru/Агентство «Москва»

Юморист Максим Галкин (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) хотел судиться с журналистом Аленой Жигаловой, а его жена, народная артистка СССР Алла Пугачева, может вернуться в Москву. Какие еще новости про супругов известны сегодня, где они находятся сейчас?

Какую песню Пугачевой назвали пророческой

Поклонники Аллы Пугачевой назвали пророческими слова из песни «Без меня» Ильи Резника и Раймонда Паулса, написанной 40 лет назад. В комментариях под последним постом Примадонны в соцсетях некоторые зрители предположили, что она предсказала свою судьбу, спев о возлюбленном, который «покинул берег свой родной, а к другому так и не пристал».

«Накаркала: „Знаю, милый, знаю, что с тобой. Потерял себя ты, потерял. Ты покинул берег свой родной, а к другому так и не пристал“», — написала подписчица.

С кем и почему хотел судиться Галкин

Алена Жигалова рассказала о своем давнем конфликте с Максимом Галкиным. Поводом для ссоры стала ее статья о юмористе и его жене.

«Тогда на меня, естественно, обиделись и Пугачева, и Галкин. Галкин там пытался то ли в суд подать, то ли потребовать какого-то опровержения», — пояснила журналист в YouTube-шоу «Откровенно с татаркой».

Блогер уточнила, что работала в «Экспресс газете» и однажды написала материал о Галкине и Пугачевой. Она сдала статью перед Новым годом и уехала отдыхать. Будучи в отпуске, Жигалова узнала, что ее работу переделали и превратили в «исследование отношений Максима Галкина и Аллы Пугачевой» — после редактуры в материале прямо указывалось на фиктивность их брака. Сама журналист утверждает, что подобное не писала.

Фото: Софья Сандурская/Агентство «Москва» Максим Галкин

Вернется ли Пугачева в Россию

Народная артистка России Екатерина Шаврина сообщила о возможном возвращении Аллы Пугачевой в Россию в будущем. Она заявила, что Примадонна любит Москву, и выразила уверенность, что она никогда не покинет родину навсегда.

«Она и не уезжала. Поехала за границу: там у многих есть дома, что теперь делать. Я не думаю, что она навсегда уехала. Что-то там, видимо, с мужичком связано. Ее винить не надо. Как это — бросить Москву? Это наша родина. Пугачева любит очень Москву. Нет-нет, она никогда не уедет», — отметила певица.

Где сейчас могут находиться Пугачева и Галкин

Ближайший концерт Максима Галкина запланирован на 16 февраля в Таллине. 13 февраля шоумен опубликовал в соцсетях видео со своими детьми, Лизой и Гарри, а также показал нового члена семьи — маленькую черную собаку по имени Роки.

В кадре Лиза играла в карты с мамой, Аллой Пугачевой, а Гарри сначала собирал с юмористом конструктор, а затем увлекся приставкой.

На следующий день Галкин выложил снимок Примадонны, которая, судя по подписи, собиралась позвонить другу: на фотографии Пугачева держит между пальцами дымящуюся сигарету и смотрит в экран мобильного телефона.

Точное местонахождение певицы и ее детей неизвестно. В декабре они с Галкиным посетили юбилей лидера группы «Машина времени» Андрея Макаревича (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) в Израиле.

По данным НТВ, из Израиля супруги вернулись на Кипр, куда переехали в конце октября 2023 года. После новогодних праздников, по информации KP.RU, артисты вместе с детьми собирались отправиться в Лондон, но блогер Сурен Каграманов заявил, что они могут переехать в США, где Примадонна имеет недвижимость.

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