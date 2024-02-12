В песне Пугачевой 1984 года нашли предсказание ее эмиграции из России Зрители назвали пророческими слова песни Пугачевой «Без меня» о родном береге

Фото: Юрий Сомов/РИА Новости

Алла Пугачева, 1985 год

Поклонники певицы Аллы Пугачевой назвали пророческими слова из песни «Без меня» Ильи Резника и Раймонда Паулса, написанной 40 лет назад. В комментариях под последним постом артистки в блоге в Instagram (деятельность в РФ запрещена) некоторые зрители предположили, что она предсказала свою судьбу, спев о возлюбленном, который «покинул берег свой родной, а к другому так и не пристал».

Накаркала: «Знаю, милый, знаю, что с тобой. Потерял себя ты, потерял. Ты покинул берег свой родной, а к другому так и не пристал, — процитировала строчку из хита 1984 года поклонница.

Ранее режиссер кинокартины «Женщина, которая поет» Александр Орлов признался, что во время съемок испытывал сложности с Пугачевой: артистка «морочила голову и себе, и другим». По его словам, было много пересъемок, а для создания фильма в итоге пришлось выйти из бюджета.

Режиссер уточнил, что «фильм стал для нее трамплином» для дальнейшего продвижения в карьере. Орлов отметил, что этому также поспособствовал муж певицы Александр Стефанович. По его словам, именно с подачи супруга артистки в одной из телепередач именно Пугачеву представили режиссером кинокартины. Комментируя нынешнее поведение певицы, Орлов заявил, что она «потеряла критическое отношение к себе».