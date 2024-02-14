Сын Газманова заступился за уехавшую из России Пугачеву Сын Газманова Родион: Пугачева продолжает занимать особое место на эстраде в РФ

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Родион Газманов

Народная артистка СССР Алла Пугачева продолжает занимать особое место на российской эстраде, считает сын певца Олега Газманова Родион. Как заявил музыкант в шоу «Так сказать» на RuTube, композиции певицы являются «краеугольным камнем» культуры РФ.

Возможно, скажу какую-то непопулярную вещь нынче, но она (Пугачева. — NEWS.ru) продолжает занимать [особое место на российской эстраде], вне зависимости от ее каких-то взглядов, заявлений, это ее личное дело, на ее совести. Те песни, которые она пела, — это краеугольный камень российской культуры. С этим ничего не поделаешь, — высказался Родион Газманов.

Певец заявил, что необходимо уметь разделять творчество звезд и их позиции. Как подчеркнул Газманов, если человек уехал из страны и плохо отзывается о своей родине, то это, возможно, повод лишить его дохода и недвижимости. Однако, по его мнению, заявить, что такой артист всегда пел плохие песни, — это как «изменить самому себе». Музыкант напомнил, что Пугачева была одной из тех, под чьи песни «влюблялись, целовались и женились».

Ранее поклонники Пугачевой назвали пророческими слова из песни «Без меня» Ильи Резника и Раймонда Паулса, написанной 40 лет назад. Некоторые пользователи Сети предположили, что певица предсказала свою судьбу, спев о возлюбленном, который «покинул берег свой родной, а к другому так и не пристал».