«Рабский» патриотизм, Латвия, возвращение: где сейчас Геннадий Хазанов

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Геннадий Хазанов

Народный артист РСФСР Геннадий Хазанов вернулся в Москву, где 15 февраля намерен выступить с концертом. Что он говорил про Россию и СВО, где живет юморист?

Где сейчас Хазанов

Хазанов, ныне проживающий за границей, вернулся в Россию, сообщал Telegram-канал Readovka. Утверждается, что с февраля по апрель текущего года он собирается дать 15 концертов.

Одно из выступлений пройдет в театре Елены Камбуровой по программе «Нездешние вечера» 15 февраля. Руководство театра подтвердило данную информацию, подчеркнув, что учреждение находится «вне политики».

Что говорил Хазанов про Россию и СВО

15 декабря 2023 года Хазанов обнародовал на своем YouTube-канале видео, посвященное патриотизму. По мнению артиста, это явление действующая власть использует как орудие, необходимое для достижения своих «корыстных целей». При этом Хазанов цитировал писателя Льва Толстого.

«Война — такое несправедливое, дурное дело, что те, которые воюют, стараются заглушить в себе голос совести. Патриотизм есть не что иное для правителей, как орудие для достижения властолюбивых и корыстных целей. А для управляемых — отречение от человеческого достоинства, разума, совести и рабское подчинение себя тем, кто во власти. Патриотизм есть рабство», — сказал юморист.

Артист прямо не утверждал, что речь идет о действующей российской власти или текущей геополитической ситуации. Также известно, что открыто против СВО Хазанов не выступал и не делал никаких заявлений о конфликте России и Украины.

В то же время Readovka в своей публикации отмечает, что отсылка к словам Толстого может являться осуждением политики России и СВО.

«Когда все закончилось началом спецоперации, пожилой артист <...> аккуратно осудил войну как таковую, прикрывшись цитатами Льва Толстого, и отошел в сторонку от национальной беды», — пишет Telegram-канал.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Геннадий Хазанов

Почему Хазанов уехал в Латвию

В августе прошлого года стало известно, что Хазанов уехал из России в Латвию. Поклонники решили, что он эмигрировал вслед за коллегами, не поддержавшими специальную военную операцию. Сам артист опроверг подобные слухи и заявил, что ездил в другую страну во время летнего отпуска.

«Я никуда не эмигрировал. Надо просто внимательно смотреть на то, что происходит в московских театрах. Тогда никаких вопросов не возникнет. Я играю в спектаклях. Сейчас лето, каникулы. Но это же не значит, что я эмигрировал», — объяснял Хазанов.

Поддерживал ли Хазанов российскую власть

В 1996 году Хазанов стал доверенным лицом первого президента России Бориса Ельцина, а в 2012 году — доверенным лицом действующего главы государства Владимира Путина, который в тот момент переизбирался на третий срок.

1 декабря 2015 года Путин поздравил Хазанова с юбилеем и подарил ему раритетный экземпляр кулинарной книги. В ответ телеведущий вручил президенту копию российской императорской короны.

«Если бы вы что-то поскромнее принесли, я бы себе оставил, а так придется теперь сдать в Кремль», — ответил Путин.

Позднее Хазанов объяснял, что подарил российскому лидеру корону не из-за желания угодить. По словам юмориста, он приготовил ее в честь дня рождения главы государства, однако не смог вручить вовремя.

«Корона — подарок, который был приготовлен мной к дню рождения президента. По моему заказу изготовили копию, но вовремя ее вручить не удалось. А сейчас представился такой случай», — рассказывал актер.

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