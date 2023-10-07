Подарили щенка алабая и корейский меч: фото необычных презентов Путину

Фото: kremlin.ru

Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов подарил Владимиру Путину щенка туркменского алабая, 2017 год

7 октября 2023 года президент РФ Владимир Путин отмечает 71-й день рождения. В разные годы российского лидера поздравляли главы других стран, артисты, студенты, работники сельхозпредприятий и других сфер. Они вручали ему различные подарки, фото самых необычных представлены в подборке NEWS.ru.

1. Золотая бутса.

В 2003 году тогдашний главный тренер сборной России по футболу Георгий Ярцев подарил Путину золотую бутсу.

2. Уссурийский тигренок.

В 2008 году Путину подарили уссурийского тигренка. Позднее на встрече с журналистами он показал хищника в своей резиденции в Ново-Огарево. Занимавший тогда пост премьер-министра Путин сообщил, что тигренка перевезут в зоопарк на территории его резиденции.

3. Щенок алабая.

В 2017 году лидер Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов подарил Путину на день рождения щенка алабая местной породы по кличке Верный. Бердымухамедов отметил, что собака алабай — общий друг двух стран.

4. Календарь с полуобнаженными девушками.

В 2011 году студентки факультета журналистики МГУ подарили Путину календарь со своими фотографиями в нижнем белье. Его опечатали тиражом в 50 тысяч экземпляров. Позднее глава государства заявил в интервью, что идея ему понравилась.

5. Копия российской императорской короны.

В 2015 году сатирик Геннадий Хазанов вручил Путину на день рождения копию российской императорской короны, которую изготовил специалист по копиям орденов Российской империи. Путин поблагодарил артиста и сказал, что подарок «придется теперь сдать в Кремль».

6. Мясистый помидор.

В 2015 году Путин посетил сельскохозяйственное предприятие ООО «Исток-1», где ему преподнесли мясистый помидор от местного селекционера, названный в его честь. Глава государства поблагодарил фермеров и отметил отличное качество томатов и перца.

7. Клип «Мой лучший друг — президент Путин».

В 2015 году Тимати и Саша Чест ко дню рождения лидера РФ выпустили клип под названием «Мой лучший друг — президент Путин». Часть съемок проходила на Красной площади, многочисленным туристам был закрыт проход.

8. Яблоки и саженцы яблонь.

В 2018 году во время посещения сельхозпредприятия «Рассвет» в Ставропольском крае работники хозяйства подарили Путину яблоки и саженцы яблонь. Он поблагодарил сотрудников предприятия, а также похвалил их за богатый урожай.

9. Корейский меч.

В 2019 году Ким Чен Ын преподнес Путину на день рождения корейский меч. В ответ президент РФ поблагодарил лидера КНДР, подарил ему чайный сервиз и саблю.

10. Трактор BELARUS-1523.3.

В 2022 году президент Белоруссии Александр Лукашенко подарил Путину на 70-летие трактор BELARUS-1523.3.