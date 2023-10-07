7 октября 2023 года президент РФ Владимир Путин отмечает 71-й день рождения. В разные годы российского лидера поздравляли главы других стран, артисты, студенты, работники сельхозпредприятий и других сфер. Они вручали ему различные подарки, фото самых необычных представлены в подборке NEWS.ru.
1. Золотая бутса.
В 2003 году тогдашний главный тренер сборной России по футболу Георгий Ярцев подарил Путину золотую бутсу.
2. Уссурийский тигренок.
В 2008 году Путину подарили уссурийского тигренка. Позднее на встрече с журналистами он показал хищника в своей резиденции в Ново-Огарево. Занимавший тогда пост премьер-министра Путин сообщил, что тигренка перевезут в зоопарк на территории его резиденции.
3. Щенок алабая.
В 2017 году лидер Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов подарил Путину на день рождения щенка алабая местной породы по кличке Верный. Бердымухамедов отметил, что собака алабай — общий друг двух стран.
4. Календарь с полуобнаженными девушками.
В 2011 году студентки факультета журналистики МГУ подарили Путину календарь со своими фотографиями в нижнем белье. Его опечатали тиражом в 50 тысяч экземпляров. Позднее глава государства заявил в интервью, что идея ему понравилась.
5. Копия российской императорской короны.
В 2015 году сатирик Геннадий Хазанов вручил Путину на день рождения копию российской императорской короны, которую изготовил специалист по копиям орденов Российской империи. Путин поблагодарил артиста и сказал, что подарок «придется теперь сдать в Кремль».
6. Мясистый помидор.
В 2015 году Путин посетил сельскохозяйственное предприятие ООО «Исток-1», где ему преподнесли мясистый помидор от местного селекционера, названный в его честь. Глава государства поблагодарил фермеров и отметил отличное качество томатов и перца.
7. Клип «Мой лучший друг — президент Путин».
В 2015 году Тимати и Саша Чест ко дню рождения лидера РФ выпустили клип под названием «Мой лучший друг — президент Путин». Часть съемок проходила на Красной площади, многочисленным туристам был закрыт проход.
8. Яблоки и саженцы яблонь.
В 2018 году во время посещения сельхозпредприятия «Рассвет» в Ставропольском крае работники хозяйства подарили Путину яблоки и саженцы яблонь. Он поблагодарил сотрудников предприятия, а также похвалил их за богатый урожай.
9. Корейский меч.
В 2019 году Ким Чен Ын преподнес Путину на день рождения корейский меч. В ответ президент РФ поблагодарил лидера КНДР, подарил ему чайный сервиз и саблю.
10. Трактор BELARUS-1523.3.
В 2022 году президент Белоруссии Александр Лукашенко подарил Путину на 70-летие трактор BELARUS-1523.3.
Фото: Алексей Никольский/РИА Новости
Владимир Путин познакомил журналистов с тигренком, которого ему подарили на день рождения 7 октября 2008 года
Фото: krispotupchik.livejournal.com/Wikimedia
Календарь от студенток факультета журналистики МГУ на 2011 год
Фото: Алексей Никольский/РИА Новости
Лидер КНДР подарил президенту России Владимиру Путину корейский меч, 2019 год
Фото: Shutterstock/FOTODOM
Александр Лукашенко подарил Владимиру Путину на 70-летие трактор BELARUS-1523.3
Фото: Алексей Никольский/РИА Новости
Геннадий Хазанов вручает президенту копию российской императорской короны, 2015 год
Фото: kremlin.ru
Во время посещения Владимиром Путиным и Дмитрием Медведевым сельхозпредприятия «Рассвет», работники хозяйства подарили ему яблоки и саженцы яблонь, 2018 год
Фото: kremlin.ru
Георгий Ярцев от имени футболистов передал главе государства золотую бутсу, 2003 год
Фото: kremlin.ru
Владимир Путин посетил сельскохозяйственное предприятие ООО «Исток-1» , где ему преподнесли мясистый помидор от местного селекционера, названный в честь российского лидера