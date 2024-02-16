«Сегодня в моей жизни нет театра»: где сейчас актриса Елена Аросьева

Фото: Саверкин Александр/ТАСС

Елена Кутырева (вторая справа налево)

Актриса Елена Аросьева прославилась ролями в российских телесериалах. Наиболее известные из них «Проклятый рай», «Улыбка пересмешника» и «Чужое счастье». Как сейчас складывается жизнь и карьера артистки, какие последние новости выходили о ней?

Чем известна Елена Аросьева

Елена Аросьева, в девичестве Кутырева, родилась в марте 1984 года в закрытом научном городе Сарове. С детства она занималась бальными танцами, посещала вокальную студию и уделяла много времени спорту — плаванию, спортивной аэробике и легкой атлетике.

В девятом классе она начала заниматься в театральной студии, а после окончания школы переехала в Москву, где поступила на актерский факультет Школы-студии МХАТ. На третьем курсе актриса попала в труппу театра «Сатирикон», с которой проработала 10 лет.

В кино она дебютировала в 2005 году в сериале «Люба, дети и завод...». Известность пришла к Елене Аросьевой после выхода многосерийного фильма «Одна ночь любви». Позднее она сыграла в лентах «Последний кордон», «Моя Пречистенка», «Улыбка пересмешника», «Беловодье», «Прости за любовь» и других. К 39 годам в фильмографии артистки более 50 работ.

Что известно о личной жизни Елены Аросьевой

Актриса на съемках сериала «Моя Пречистенка» в 2006 году познакомилась с актером Дмитрием Аросьевым. Он — племянник народной артистки РСФСР Ольги Аросевой. В 2008 году пара поженилась. В 2010 году супруги впервые стали родителями — у них родился сын Даниил. Спустя четыре года артистка родила еще одного сына — Ивана.

В 2020 году Елена Аросьева стала многодетной мамой. У супругов родилась дочь. Вся семья актрисы переехала в Подмосковье. По словам артистки, после появления детей у них с супругом нет времени на ссоры и спустя много лет брака она считает себя «очень счастливой».

«Когда в доме дети, скучно не бывает. Может, поэтому у нас не остается времени на выяснение отношений друг с другом или еще на что-то такое. За столько совместных лет с мужем не могу вспомнить ни одного „фатального“ конфликта, хотя все вопросы мы стараемся проговаривать и не оставлять в подвешенном состоянии. Думаю, с человеком другой профессии было бы труднее», — сказала она WhomanHit.

Чем сейчас занимается Елена Аросьева

В 2023 году актриса появилась на экране в главной роли в фильме «Место силы». Аросьева перевоплотилась в заведующую библиотекой провинциального городка Бобры, которая неожиданно победила на муниципальных выборах главы города. Также она снялась в многосерийной ленте «Любовь преодолеет все», где сыграла мать-одиночку.

Сейчас Елена Аросьева работает над фильмом «Про мою маму и про меня», премьера которого запланирована на текущий год. Актриса мечтает вернуться в театр.

«Так получилось, на сегодняшний день в моей жизни нет театра, но я стараюсь ходить на спектакли, вдохновляться и мечтать, что еще выйду на сцену. Искренне признаюсь, мне его очень не хватает, не хватает этой магической атмосферы, этих драгоценных минут, когда зал сидит, затаив дыхание от происходящего на сцене», — рассказала она журналу «Теленеделя».

Елена Аросьева призналась, что на настоящий момент не считает себя успешной актрисой, так как хочет играть не только в сериалах, но и в полнометражном кино.

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