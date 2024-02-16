«Отвлекаем от негатива»: Волочкова об отказе от перьев и страз в шоу Волочкова: артисты отвлекают людей от негатива с помощью страз и перьев

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Анастасия Волочкова

Анастасия Волочкова не собирается избавляться от страз и перьев вслед за Филиппом Киркоровым, который в последнее время изменил свой образ, заявила сама балерина в интервью NEWS.ru. Она пояснила, что стразы, перья, пайетки и другие яркие детали отвлекают людей от негатива.

Сегодня людям не хватает позитива, и я его преподношу в благородном ключе. Нам что, теперь всем сесть и рыдать? Мы этими стразами и перьями отвлекаем внимание людей от того негатива, который происходит в их душах, — заявила Волочкова.

Балерина отметила, что в самые сложные времена, например, в путч, по телевизору транслировали балет «Лебединое озеро» с «перьями и стразами». По ее словам, во время Великой Отечественной войны балерины выступали перед солдатами на паровозах и «никто ничего не имел против пачек и страз», «выступали в том, что было».

Перо в голове и перо в жопе (речь об изумруде, который на «голой» вечеринке надела поверх стрингов ее устроительница Анастасия Ивлеева. — NEWS.ru) — это разные вещи! Стебаться и танцевать, доносить до людей искусство — это не одно и то же, — подчеркнула балерина.

В шоу «Одержимость» Анастасия Волочкова выходит на сцену в перьях, с короной на голове и с флагом России. Эту вызывало волну хейта и отрицательные отзывы зрителей, но Волочкова не собирается менять этот момент в шоу, как и отказываться от страз, пайеток и прочих деталей сценических костюмов.

До этого Филипп Киркоров, которого часто критиковали за перья, стразы и слишком эксцентричные костюмы, появился перед жителями ДНР в черной куртке и вязаной шапке. В пятом сезоне «Маска» на НТВ он снялся в деловом костюме и черном парике, также отказавшись от «пайеток».

Ранее глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталий Бородин заявил, что Филипп Киркоров отправился в Донбасс только для того, чтобы сохранить бизнес. На пресс-конференции «Черный список „запрещенных“ артистов. Кого и как закрывают» он отметил, что Киркоров не оказал никакой реальной помощи в зоне СВО, хотя мог бы отправить туда «фуры».