Скандал в семье, ранний брак, съемки: как сейчас живет актер Вадим Андреев

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Вадим Андреев

Актер Вадим Андреев активно снимается в кино и играет в театре. В каких проектах артист задействован сейчас, что за скандал несколько лет назад случился в его семье?

Чем известен Андреев

Вадим Андреев родился 30 марта 1958 года в Москве. В 1979 году он окончил Всероссийский государственный университет кинематографии имени Герасимова (ВГИК).

В кино актер дебютировал в 1978 году в комедии «Баламут». Также Андреев снимался в проектах «Карнавал», «Таможня», «Отцы и деды», «Женатый холостяк», «ТАСС уполномочен заявить», «Потерпевший», «Белый танец», «Зачем тебе алиби?», «Дети Арбата», «Офицеры», «Кадетство», «Снежный человек», «Ранетки», «Кремлевские курсанты», «Молодежка», «Балабол» (более шести частей) «Сын», «Кураж», «Белый снег», «Лихорадка» и других.

Помимо этого, он активно занимается озвучкой. Андреев работал над озвучкой таких картин, как «Побег», «Охотники за приведениями», «Крокодил Данди», «Король шуток», «Крокодил Данди — 2», «Налево от лифта», «Месть», «Импульс», «P. S. Я люблю тебя», «Бэтмен возвращается», «Список Шиндлера», «Джуманджи», «Гринч — похититель Рождества», «Шрэк», «Реальная любовь», «Здесь курят», «Разрушение и других».

Всего в фильмографии артиста более 200 работ.

Что известно о личной жизни Андреева

Вадим Андреев с 1978 года женат на женщине по имени Галина. Она имеет высшее инженерное образование.

«Поцеловался — женись, такие времена были. Словом, я был обречен на ранний брак, и в итоге так и получилось. В 19 лет я женился на любимой девушке, мы как-то так сразу забеременели и вот с тех пор вместе», — рассказывал актер.

У супругов есть сын Андрей, который не захотел идти по стопам отца и становиться артистом.

В 2013 году у Андреева родилась внучка Софья.

Какой скандал произошел в семье Андреева

Несколько лет назад Вадим Андреев оказался в центре семейного скандала — экс-избранница его сына Андрея стюардесса Анастасия Нефедова обвинила его в рукоприкладстве и алкоголизме.

«Сын подал на нее в суд за клевету и так далее. С меня было все снято, более того, к штрафу приговорили сторону обвинения. Ну потрепали мое имя. Бог им судья», — рассказывал Андреев в программе «Судьба человека».

Также Нефедова заявила, что скандал с сыном актера произошел тогда, когда она узнала о наличии у него жены, родившей от него дочку Софью. При этом Лидия, супруга Андреева-младшего, спокойно отнеслась к этой истории и приняла мужчину обратно после измены.

Сама Нефедова родила от сына Андреева в 2016 году.

«Мы не разъезжались и не переставали общаться. Когда с Андреем ссорились, я его к ней сама отправляла», — признавалась Лилия в программе «Привет, Андрей!»

Из-за скандала с Нефедовой Андреев не мог видеться с младшей внучкой. При этом с Софьей он общается регулярно.

Чем Андреев занимается сейчас

Вадим Андреев продолжает творческую деятельность. Он задействован в спектаклях «Тетка Чарлея», «Несносная Клара», «Пигмалион», «Красавец мужчина», «Как важно быть серьезным» и «Рыбак и его душа».

В 2023 году актер снялся в проектах «Кошка», «Балабол-7», «Мосгаз. Последнее дело Черкасова», «Сама виновата?», «Из замкнутого круга», «Командир», «Я знаю твои секреты — 10. Ребус для Нины», «Первокурсницы», «Маргарита», «Ирга» и «Настенька».

В скором времени также должны выйти картины «Матрешка», «Скрытые мотивы», «Уволить Жору», «ГДР» и «Балабол-8» с его участием.

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