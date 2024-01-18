«Сама виновата»: появился ролик о средствах, маскирующих побои от мужа В Казахстане магазин разместил ролик о косметике, скрывающей следы побоев

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Казахстанский магазин косметики разместил видео, на котором девушка рассказывает, какими средствами лучше маскировать побои от мужа, ролик опубликовал Telegram-канал PEOPLETALK. Запись заканчивается статистикой случаев домашнего насилия в республике за 2023 год.

На видео девушка с синяком в области глаза и разбитыми губами рассказывает о плотных текстурах и уходовых средствах, называя себя «счастливой женой». Она также указывает на то, что она сама виновата в том, что ее избил муж. Согласно приведенной в конце ролика статистике, в Казахстане за 2023 год из-за бытового насилия умерло не менее 80 женщин, около 150 получили серьезные травмы. Отмечается, что ежедневно в полицию поступало 300 заявлений по факту бытового насилия.

Если у вас образовался такой же синяк как у меня, то берем просто хороший крем вокруг глаз, базу и плотный тональный крем. Ведь он не виноват, я сама виновата, — говорит героиня ролика.

Ранее в онлайн-кинотеатре состоялась премьера сериала Сарика Андреасяна «Сама виновата?». Сериал основан на реальной истории Маргариты Грачевой из Серпухова, которую бывший муж Дмитрий Грачев вывез в лес и из ревности отрубил ей кисти рук.