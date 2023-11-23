Фильм о «группах смерти» и драма о Грачевой: что смотреть на неделе

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На новой прокатной неделе выйдут исторический детектив «Цербер» с Тимофеем Трибунцевым по следам восстания декабристов, кинорасследование «Белый список» с Алексеем Серебряковым о «группах смерти», новый фильм Романа Полански с Александром Петровым, мультфильм от создателей «Истории игрушек» и драма «Сама виновата?» о домашнем насилии. Каждый четверг NEWS.ru рассказывает о главных премьерах.

«Сама виновата?»: драма о трагедии Маргариты Грачевой

Премьера: 23 ноября.

Где смотреть: Иви.

В главных ролях: Анна Глаубэ, Игорь Царегородцев, Ольга Кабо, Ольга Тумайкина, Мария Миронова, Алексей Макаров, Вадим Андреев.

Зачем смотреть: режиссер Сарик Андреасян снял драму по истории Маргариты Грачевой, которой ревнивый муж отрубил кисти рук в 2017 году.

После произошедшего в обществе вновь начали обсуждать закон о домашнем насилии. Фильм снят по автобиографичной книге Грачевой «Счастлива без рук», в которой девушка подробно изложила историю своей жизни.

За время реального следствия мнения людей сильно разделились. Одни жалели девушку, другие осуждали и считали, что она сама виновата. Именно так называется сериал Андреасяна, но в конце стоит знак вопроса. Маргарита консультировала съемочную группу и следила, чтобы картина получилась достоверной. Создатели постарались не только пересказать историю Грачевой, но и поставить точку в вопросе, виновата ли жертва в насилии.

«Дворец»: новый фильм Полански с Александром Петровым

Премьера: 23 ноября.

Где смотреть: в кинотеатрах.

В главных ролях: Оливер Мазуччи, Микки Рурк, Фанни Ардан, Джон Клиз, Милан Пешель, Александр Петров, Антон Пампушный.

Зачем смотреть: язвительная попытка 90-летнего режиссера Романа Полански высмеять способ существования человечества в наше тысячелетие.

Герои фильма собираются встретить 2000 год в дорогом швейцарском отеле. Визуально картина напоминает «Отель «Гранд Будапешт» Уэса Андерсона, стилистически — «Отель» Артура Хейли, но Полански населяет свой «Дворец» биологическими роботами, трупами и жадными до денег девушками. Картина делится на философские эпизоды-притчи. Россияне фигурируют в сюжете, в котором создатель картины рассуждает о праве на ключ от сейфа с баснословной суммой денег.

Картина наполнена не только сатирой, но и новогодней атмосферой: конфетти и серпантин, мишура, шары, ледовые фигуры, дорогие наряды, море шампанского и тонны черной икры, блеск, пафос, новогодние елки и гирлянды.

«Цербер»: исторический детектив по следам восстания декабристов

Премьера: 23 ноября.

Где смотреть: Premier.

В главных ролях: Евгений Цыганов, Сергей Марин, Тимофей Трибунцев, Александр Горбатов, Кирилл Кяро, Вера Колесникова.

Зачем смотреть: исторический триллер о последствиях восстания декабристов с неузнаваемым Тимофеем Трибунцевым.

По сюжету после подавления восстания декабристов следственная комиссия начинает поиск заговорщиков. Часть из них удается обнаружить благодаря доносчикам, однако внезапно осведомители становятся жертвами жестоких убийств. Около их тел органы неизменно находят листок со строками из стихотворения молодого поэта Александра Пушкина. Он сам тоже появится на экране. Как и император Николай I, граф Бенкендорф, граф Витте и польская красавица Каролина Собаньская, в которую был влюблен поэт в юности.

«Белый список»: Серебряков расследует дело о «Синем ките»

Премьера: 23 ноября.

Где смотреть: в кинотеатрах.

В главных ролях: Алексей Серебряков, Евгения Крегжде, Владимир Аверьянов, Виктория Мирошниченко.

Зачем смотреть: режиссер Алиса Хазанова рассуждает о трагичном влиянии сетевой группы «Синий кит», склоняющей детей к самоубийствам в социальных сетях.

Делом занимаются опытный следователь Сергей Коротков и молодой карьерист Евгений Лазарев. Их рутинное расследование растягивается на годы и ломает жизни героев. Для Алисы Хазановой это вторая режиссерская работа после «Осколков» в 2017 году. Сценарий написал Роман Волобуев. Вместе они сочинили запутанную историю без простых ответов и обнадеживающих намеков.

«Большое маленькое приключение»: новый мультфильм от создателей «Истории игрушек»

Премьера: 23 ноября.

Где смотреть: в кинотеатрах.

Зачем смотреть: режиссерский дебют Джереми Дэгрусон под началом опытного сценаристов и авторов франшизы «История игрушек» Боба Барлена, Кэллана Брункера и Джоэла Коэна.

Главные герои — старая деревянная марионетка по имени Дон Кихот, у которой миллион идей в голове, но ни одной полезной, и плюшевый медвежонок диджея Догги Дога, застрявший в образе модников десятилетней давности.

Неожиданно друг для друга они становятся друзьями и вместе отправляются в невероятное приключение. Им предстоит покорить Центральный парк Нью-Йорка, спасая друзей, похищенных из кукольного театра. С безграничной фантазией Дон Кихота путешествие превратится в эпический подвиг.

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