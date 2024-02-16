«Склифосовский», удаление слов об СВО, новый брак: как живет Мария Куликова

Фото: Владимир Трефилов/РИА Новости

Актриса Мария Куликова

Актриса Мария Куликова прославилась благодаря сериалу «Склифосовский». Как она живет сейчас, что известно про личную жизнь артистки и ее мнение по поводу спецоперации?

Чем известна Куликова

Мария Куликова родилась 4 августа 1977 года в Москве. Училась в Высшем театральном училище им. Б. В. Щукина.

В кино артистка дебютировала в 1999 году в картине «Затворник». Также она снималась в проектах «Две судьбы», «Ландыш серебристый — 2», «Даша Васильева — 2. Любительница частного сыска: Жена моего мужа», «Аферисты», «Голубка», «Склифосовский», «Муж на час», «Отель счастливых сердец», «Пропавшая», «Ты моя мама?» и других.

Всего в фильмографии Куликовой более 90 работ.

«С удовольствием продолжила бы и дальше играть врача. „Склифосовский“ — один из моих любимых сериалов, сделан очень качественно. Все актеры старались, их консультировали настоящие врачи скорой помощи, следили за каждым движением артистов, чтобы все выглядело достоверно. Многие истории основаны на реальных событиях... Что касается моей героини, то сперва она совсем не думала о замужестве и даже не желала слышать о детях. И все же постепенно сценаристы ее очеловечили. Марина Нарочинская захотела простого женского счастья», — говорила она.

Что известно о личной жизни Куликовой

С 2003 по 2015 год Мария Куликова была замужем за актером Денисом Матросовым. В браке родился сын Иван.

«Ваня был настолько мал, что не особо понимал ситуацию. Поскольку мы оба артисты — у обоих постоянные гастроли и съемки, момент расставания прошел для него практически незаметно. А потом это уже стало данностью. Осознавать все и задавать вопросы он стал намного позже», — признавалась артистка.

Фото: Александра Погиба/NEWS.ru Денис Матросов

В 2023 году Куликова сообщила, что вышла замуж второй раз. Ее избранником стал мужчина, с которым она в отношениях уже более 10 лет. Его имя актриса не раскрыла.

«Все это время наши отношения остаются замечательными, возможно, поэтому я так позитивно смотрю на все, что происходит вокруг меня. Я не рассчитывала на полноценную жизнь после развода, даже ремонт в доме делала с ощущением: „Ну все, конец, теперь сконцентрируюсь на сыне и творчестве“. А потом неожиданно в моей жизни появилась любовь. Мы уже официально женаты, но не афишируем это», — заявила Куликова.

Спустя время актриса Серафима Низовская в программе «Судьба человека» рассказала, что супругом Куликовой стал ее бывший муж Виталий Кудрявцев.

Что Куликова говорила про спецоперацию

По данным СМИ, в день начала спецоперации Мария Куликова в соцсетях заявила, что ее «душа умерла», сопроводив слова песней на украинском языке.

Спустя несколько месяцев она выложила еще несколько постов, в которых намекала на то, что не поддерживает СВО. Также актриса опубликовала роман Льва Толстого с акцентом на заголовок «Война и мир» и привела цитату про неодобрение плана атаки.

«Все мальчики мира, которых нарядили в камуфляж, дороги мне. Зачать. Выносить. Родить. Поставить на ноги. Выучить. Бросить в мясорубку. В топку. Мрак», — писала Куликова.

Сейчас все публикации в профиле удалены. Страница актрисы переименована в «Василий Блинов».

Чем Куликова занимается сейчас

Мария Куликова продолжает творческую деятельность.

В 2023 году она снялась в сериалах «Зеркало лжи» и «Море. Солнце. Склифосовский».

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