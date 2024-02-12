Анжелика Каширина: чем занимается звезда «Даешь молодежь!» после проекта

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Екатерина Каширина

Актриса Анжелика Каширина прославилась благодаря участию в сериале «Даешь молодежь!» Как она живет сейчас, чем занимается?

Чем известна Каширина

Анжелика Каширина родилась 24 января 1986 года в Салавате. Когда ее семья переехала в Москву, то она поступила в ГИТИС.

В кино актриса дебютировала в 2007 году в картине «Год апокалипсиса». Известность ей принес сериал «Даешь молодежь!», который выходил на канале СТС с 2009 по 2013 год.

«Как часто бывает в жизни, удача свалилась на меня неожиданно: я встретила свою однокурсницу, и она рассказала мне о кастинге на новое скетч-шоу. А дальше, как вы уже догадались, я прошла кастинг», — вспоминала она.

Помимо этого, Каширина снималась в проектах «Мачеха», «Взрослые игры», «Моя прекрасная няня: Жизнь после свадьбы», «Барвиха», «Одна за всех», «Анжелика», «Мамочки», «Пятница», «Гранд», «90-е. Весело и громко», «Снегурочка против всех и других». Всего в фильмографии артистки более 30 работ.

В 2016 году Каширина приняла участие в шоу «Ледниковый период». Ее партнером был фигурист Роман Костомаров.

О своей личной жизни артистка практически ничего не рассказывает, однако в одном из интервью она признавалась, что в ее жизни есть любимый мужчина и он непубличный человек.

«Боюсь сглазить», — говорила Каширина.

Чем увлекается Каширина

Анжелика Каширина рассказывала, что увлекается психологией. Со стрессом и тревожным состоянием ей помогает справляться бег.

«У всех разные психофизика и эмоциональный фон. Но я человек, у которого достаточно много энергии, и если я ее никуда не выплескиваю, то она работает против меня. Поэтому, когда есть тревожное состояние, я бегу. Для меня бег — спасение от шума в голове. Кто не любит бегать, может просто пойти заниматься спортом: поприседать или найти какое-то свое направление. Потому что физическая нагрузка помогает справиться со стрессовыми ситуациями и негативными мыслями. Иногда перед сном медитирую. А еще я себя балую, ведь я сладкоежка. Держусь неделю без сладкого, а потом в выходной могу что-то вкусненькое купить. И, конечно, хочется сказать хоть и банальную, но рабочую фразу: „Живите здесь и сейчас“. Мне кажется, что она как никогда актуальна. Нужно искать позитив в каждом дне, потому что не знаешь, что будет завтра. Важно для меня и общение с близкими. Нужно множить это тепло, общаться с людьми, которые тебя понимают, поддерживают. И работа моя любимая, куда без нее», — отмечала артистка.

Фото: Ekaterina Tsvetkova/Global Look Press Екатерина Каширина

Чем Каширина занимается сейчас

Анжелика Каширина продолжает творческую деятельность. Сейчас она задействована в постановках «Охота на мужчин», «Жениться вам надо, барин», «Провинциальные анекдоты», «Дуэнья» и «Всюду жизнь».

В 2023 году актриса также снялась в сериале «Кибер Иван».

«Прошло то время, когда я сидела и ждала своей звездной роли. Нет времени ждать. Как сказала выше: мне нужно быть здесь и сейчас. Я ни от чего не отказываюсь, потому что это моя профессия, моя работа. Будь это даже гастроли в совсем небольшой городок, я с большим удовольствием еду. Например, люблю спектакль „Охота на мужчин“, где моими партнерами стали Станислав Бондаренко и Иван Жидков. Я там такая взбалмошная, сумасшедшая, сексуальная девица, треплю их персонажам нервы весь спектакль. И мне безумно нравится эта роль. Я там отрываюсь. Продолжаем играть „Всюду жизнь“ Егора Дружинина, тоже один из моих любимых, „Дуэнью“ с Олесей Железняк. Мне на самом деле очень нравится, что у меня такие позитивные спектакли, которые действительно могут подарить зрителям добрые эмоции», — делилась она.

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