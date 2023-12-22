Три развода, четверо детей, смерть мамы: как живет актер Денис Матросов

Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Денис Матросов

Российский актер Денис Матросов успешно играет в кино и театре, однако его личная жизнь полна крутых поворотов. Что известно о причинах развода артиста с тремя супругами, общается ли он с детьми?

Чем известен Денис Матросов

Будущий актер родился 10 декабря 1972 года в семье учительницы начальных классов и инженера, у которых к моменту рождения сына была уже пятилетняя дочь Олеся. Скоропостижная кончина отца заставила мальчика рано повзрослеть, чтобы помогать матери в одиночку поднимать на ноги детей.

В школе у Матросова не сразу проявился интерес к театральному искусству — он с отличием окончил школу юных менеджеров и только после победы в конкурсе чтецов в 10-м классе задумался о приобщении к актерскому мастерству. В 17 лет юноша попробовал себя в роли ведущего программы «В гостях у сказки» и, имея такой опыт, легко поступил в Школу-студию МХАТ. Впоследствии Матросов получил также диплом Щепкинского училища.

После этого Матросова призвали в армию. Он проходил службу в Театре Российской Армии с 1994 по 1995 год. Впоследствии он служил там еще восемь лет, сыграв в таких спектаклях, как «Британика», «Дама с камелиями», «Ваша сестра и племянница» и других. Затем Матросов играл на сцене Театра им. Маяковского, а также в антрепризных театральных проектах.

В 2016 году артист учредил Театр Дениса Матросова, в котором стал генеральным продюсером и сыграл, а также спродюсировал спектакли «Двое в лифте, не считая текилы» и «Ты будешь мой!». В 2020 году Матросов занял пост приглашенного режиссера в Московском областном театре драмы и комедии.

Кинокарьера Матросова началась еще в 1990-м, однако слава пришла в 2002 году — он сыграл друга одного из главных героев сериала «Две судьбы». Настоящей звездой артиста сделал сериал «Кармелита», в котором он предстал в образе Антона Астахова. В дальнейшем актеру доставались роли сердцеедов.

Фото: Ekaterina Tsvetkova/Russian Look/Global Look Press Денис Матросов

Почему распались три брака Дениса Матросова

Актер состоял в гражданском браке с Людмилой Татаровой. У супругов родились близнецы Юрий и Владимир, однако после появления детей в паре назрел кризис: женщина обвинила Матросова в рукоприкладстве и в том, что он не признает детей. В студии «Пусть говорят» она заявила, что артист не взял ее в жены, поскольку подозревал в охоте за квартирой в столице.

Матросов отверг обвинения в домашнем насилии и признался, что тяжело переживал разлуку с сыновьями. По его словам, Татарова запретила детям видеться с ним, а затем и вовсе сказала, что «есть мужчина, которого они называют папой». Кроме того, по словам Матросова, Татарова не записала его в графе «отец», а также временно отдавала близнецов в детдом.

«Они с молоком матери впитали ненависть ко мне. Думаю, наша встреча когда-нибудь произойдёт, но какой она будет, намеренной или случайной, не знаю», — заявил актер в одном из интервью.

Во время съемок сериала «Две судьбы» Матросов познакомился с Марией Куликовой, которую позже взял в жены. В 2011 году у них родился сын Иван, однако в 2015 году пара распалась. Как позже рассказывал Матросов, причиной разрыва 14-летних отношений стали козни друзей и подруг. По словам артиста, именно они все время «накручивали» Куликову, а одна из приятельниц экс-супруги даже написала про Матросова материал, где заявила, что он якобы с 2005-го изменял жене с актрисой Ириной Калининой. Актеру удалось сохранить нормальные отношения после развода и с бывшей возлюбленной, и с сыном.

Через несколько месяцев после развода у артиста закрутился новый роман. Избранницей стала поклонница Ольга Головина. Влюбленные поженились, а в мае 2016 года у них родился сын Федор. Артист также принял дочь Головиной от первого брака Александру.

Фото: Александра Погиба/NEWS.ru Денис Матросов с сыном

«Для нее я был чужим человеком. У нее есть папа, которого она любит. Оля, ее бывший муж и я решали все вопросы Саши, когда она была буйным подростком. Еще Саша помогала нам на спектаклях, с реквизитом. Любовь ребенка подарками не купишь, все показывать надо на своем примере», — рассказывал актер в разговоре со StarHit.

В 2022 году Матросов пытался спасти маму от затяжной болезни, но 3 января ее не стало. В сентябре в СМИ стали поговаривать о наступившем в семье кризисе, а затем стало известно и о разводе супругов. Бывшая жена увезла сына Матросова в другой город.

«К сожалению, все свои браки я не удержал и не защитил семью, как бы я этого ни хотел и что бы для этого ни делал, хоть и замки строил, и посуду мыл. Инициаторами расставания были прекрасные феи-орхидеи, для которых я оказывался не идеальным принцем», — откровенничал артист.

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