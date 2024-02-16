Куда пропал звезда сериала «Чернобыль. Зона отчуждения» Константин Давыдов

Фото: ТНТ

Константин Давыдов в кадре из сериала «Чернобыль»

Актер Константин Давыдов последний раз появлялся на экранах в 2019 году. Куда пропал звезда «Чернобыля», почему он перестал сниматься, чем занимается сейчас?

Чем известен Давыдов

Константин Давыдов родился 20 июля 1990 года в Подмосковье в городе Старая Купавна. После школы он поступил в Театральный институт им. Бориса Щукина.

В кино Давыдов дебютировал еще в 14-летнем возрасте, снявшись в боевике «Кодекс чести». Также актер играл в проектах «Закон и порядок. Преступный умысел», «Глухарь. Продолжение», «Москва. Три вокзала», «Пасечник», «Практика», «Чернобыль. Зона отчуждения», «Турецкий транзит», «Последняя минута — 2», «Зеленая карета», «Ботаны», «Бесстыдники» и «Чернобыль. Зона отчуждения. Финал».

Всего в его фильмографии на данный момент 13 работ.

«Честно говоря, я очень люблю то, чем я занимаюсь. Моя главная цель — постоянно работать. Я люблю кадр. А все остальное — издержки профессии, к которым я готов», — говорил артист.

О своей личной жизни Давыдов не распространяется.

Куда пропал Давыдов

На премьере сериала «Чернобыль. Зона отчуждения. Финал» Константин Давыдов заявил, что больше не планирует сниматься в кино и хочет посвятить себя музыке.

«Моя актерская карьера практически закончена, потому что я актер одной роли, актер — Паша из сериала „Чернобыль“. На протяжении двух лет, если говорить о карьере как о зарабатывании денег, я зарабатываю деньги актерским мастерством только на „Чернобыле. Зона отчуждения“. Есть еще другие вещи, которые мне интересны, и они тоже являются искусством», — сообщил артист.

Он также добавил, что не будет рассматривать новые предложения в киноиндустрии.

«В общем, я сделал такой вывод, что моя профессиональная карьера точно окончена, потому что я могу играть только то, что меня заводит. То, что нужно сыграть за деньги, то, что делают профессиональные актеры, — я уже играть не могу. Скорее всего, я перехожу уже в другой разряд. Разряд создателей своего контента. А за деньги играть то, что нужно, у меня уже не получается. Вот такая вот история», — объяснил Давыдов.

Чем сейчас занимается Давыдов

Константин Давыдов так и не вернулся в кино. Последняя картина с его участием вышла в 2019 году — тогда он снялся в сериале «Чернобыль. Зона отчуждения. Финал».

Однако, исходя из его соцсетей, он продолжает заниматься вокалом, регулярно репетирует дома и записывает песни.

Артист не забросил игру на гитаре. В январе 2022 года он представил черно-белое видео с оригинальным кавером «Пачки сигарет» группы «Кино».

Читайте также:

Наркотики, театр, признание: как живет звезда сериала «Меч» Эдуард Флеров

Скандал в семье, ранний брак, съемки: как сейчас живет актер Вадим Андреев

Бездетность, отказ от брака, Мария Пирогова: как сейчас живет Данила Якушев