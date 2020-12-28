Звёздный педагог по вокалу дал советы любителям караоке

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Любители караоке, особенно в новогодние праздники, должны помнить, что способность алкоголя улучшить вокальные данные — не больше, чем миф, сказал в интервью NEWS.ru педагог по вокалу «Фабрики звёзд» и «Фабрики звёзд. Возвращение» Владимир Коробка.

В молодости мы пробовали многое, записывали это, а на утро становилось стыдно. От алкоголя создаётся иллюзия свободы, улучшается настроение. Но контроль ухудшается, пение становится более фальшивым, с люфтами и инерциями, — сказал Коробка.

Главный совет от звёздного педагога для тех, кто не занимается вокалом, но любит петь, прозвучал просто: «Не орать!»

Кроме того, Коробка отметил, что специальных лайфхаков для тех, кто серьёзно не занимается вокалом, не существует, потому что, прежде всего, такие любители не знают основ мастерства — правильного дыхания и позиции гортани.

Ранее NEWS.ru писал, что граждан России не будут дополнительно наказывать за нарушения в новогодние праздники.