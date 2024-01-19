Ярмольник объяснил, почему артисты покинули Россию после СВО Ярмольник связал с эмоциями решение артистов покинуть Россию на фоне СВО

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Решение покинуть Россию после начала спецоперации артисты принимали в эмоциональном порыве, предположил в интервью ТАСС актер театра и кино, продюсер Леонид Ярмольник. Он допустил, что уехавшие за границу деятели культуры вернутся домой.

Я отношусь к этому как к эмоциональному порыву. На днях ехал в машине, слушал радио, и Владимир Владимирович Путин сказал: приветствуется, чтобы те люди, которые уехали, возвращались. Потому что все, что было связано с первой реакцией на начало спецоперации, это была эмоциональная реакция. И, может быть, не все и не до конца понимали, для чего это и почему это, — сказал Ярмольник.

Артист добавил, что прошедшее время показало правильность СВО, которая необходима для сохранения мира и суверенитета России. По его словам, бездействовать Москва не могла.

Ранее стало известно, что у покинувших Россию артистов появились сложности с работой — снизился спрос на их концерты. По данным KP.RU, среди таких исполнителей оказались Земфира (внесена Минюстом РФ в список иноагентов), Андрей Макаревич (внесен Минюстом РФ в список иноагентов), Вера Брежнева и Светлана Лобода. По информации газеты, у последних нет в обозримом будущем никакой работы. KP.RU пишет, что исполнители не востребованы ни на массовых концертах, ни на частных корпоративах.