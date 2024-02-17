Бикович, рождение сына, декрет: куда пропала актриса Диана Пожарская

Фото: Pavel Kashaev/Global Look Press

Диана Пожарская

Актриса Диана Пожарская в последний раз появлялась на экранах в 2022 году. Почему она не снимается сейчас, что известно про личную жизнь артистки?

Чем известна Пожарская

Диана Пожарская родилась 3 февраля 1992 года в городе Волжском Волгоградской области. Окончила Всероссийский государственный институт кинематографии имени С. А. Герасимова.

В кино она дебютировала в 2015 году в картине «Любовь зла». Также Пожарская снималась в проектах «Озабоченные», «Отель Элеон», «Кухня. Последняя битва», «Жара», «Чемпион мира», «Обещания» и других.

Всего в фильмографии артистки на данный момент 24 работы.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Диана Пожарская и Иван Янковский

Что известно о личной жизни Пожарской

Первым супругом Дианы Пожарской был режиссер Артем Аксененко. Они прожили вместе с 2016 по 2020 год.

После выхода «Отеля Элеона» артистке приписывали роман с Милошем Биковичем, однако звезды подчеркивали, что они просто дружат.

«В кино у Милоша очень разные роли, и зрители видят его в разных образах. А в реальности — это один из самых добрых, отзывчивых и щедрых людей в моей жизни. Это дорогого стоит. Ну и у него прекрасное чувство юмора, что довольно редко встречается», — говорила актриса про Биковича.

В 2021 году Пожарская вышла замуж за актера Ивана Янковского, с которым познакомилась на съемках ленты «Чемпион мира». В 2021 году у супругов родился сын Олег.

«Я на этой картине встретил свою жену, что для меня большой подарок. У нас появился прекрасный сын, так что я все задачи выполнил. Для себя я знаю результат, и он намного больше, выше и ценнее всего того, что может быть дальше с фильмом или с его обсуждением», — комментировал Янковский.

Чем сейчас занимается Пожарская

Последний фильм с участием Дианы Пожарской вышел в 2022 году — тогда она снялась в проекте «Либерия: Охотники за сокровищами». Сейчас она находится в декрете.

«Совсем недавно, до того, как я стала мамой, почти все мои мысли, цели, желания и послания во Вселенную были связаны только с моей любимой работой. Я двигалась вперед и вперед, не останавливаясь, не жалея себя, неустанно развиваясь в своей профессии. Путь к целям и их достижение приносили мне огромное удовольствие. Как вдруг... любовь, и жизнь круто изменилась, а вместе с ней и я сама. Последний год о работе даже не вспоминала. Была в ожидании чуда. Теперь я купаюсь в любви и материнстве», — объясняла актриса отсутствие съемок.

При этом она часто выходит в свет вместе с мужем Иваном Янковским. Артистка сопровождает супруга на премьерах фильмов и кинопремиях.

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