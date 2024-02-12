Нагиев, мечты о Голливуде, съемки: как живет актриса Анастасия Акатова

Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Анастасия Акатова

Актриса Анастасия Акатова активно снимается в кино и играет в театре. В каких проектах артистка задействована сейчас, планирует ли она уехать из России?

Чем известна Акатова

Анастасия Акатова родилась 16 февраля 1992 года в Рыбинске. Окончив школу, она переехала в Москву и поступила во ВГИК на актерский факультет.

В кино она дебютировала в 14-летнем возрасте в сериале «Детективы». Также Акатова снималась в проектах «Закрытая школа», «Оффлайн», «Физрук», «Там, где есть счастье для меня», «Луна», «Фамильные ценности», «Василиса», «Мама Лора», «Невеста», «Проигранное место», «Фитнес», «Рикошет», «Жуки», «Вторжение», «Иванько», «Шоу про любовь», «Даркнет», «Оливье и роботы» и других.

Всего в фильмографии артистки на данный момент 50 работ.

Что известно о личной жизни Акатовой

Анастасия Акатова не раскрывает подробностей личной жизни, однако в одном из интервью она признавалась, что какое-то время состояла в отношениях с коллегой по сериалу «Закрытая школа» Игорем Юртаевым.

Неизвестно, встречается ли актриса с кем-то сейчас.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Анастасия Акатова

Что Акатова говорила про Нагиева

Анастасия Акатова вместе с актером Дмитрием Нагиевым снималась в сериале «Физрук». Она отмечала, что считает коллегу очень профессиональным артистом.

«Я редко была задействована в одних сценах с Дмитрием, поэтому мы почти не общались на площадке. Могу сказать, что он очень профессиональный артист, что мгновенно бросается в глаза», — рассказывала Акатова StarHit.

Что Акатова говорила про отъезд из России

Анастасия Акатова признавалась, что хотела бы «попасть в Америку» и попробовать сняться в голливудском кино.

«Хочется для начала попасть в Америку. Я не была там, еще планирую подучить язык в среде носителей. Пока не знаю, насколько хорошо я им владею. Надо поехать, окунуться в атмосферу и уже тогда сделать вывод. Конечно, все хотят сниматься в голливудском кино. Но для начала хорошо бы полететь и посмотреть на страну воочию», — говорила артистка.

Чем Акатова занимается сейчас

Анастасия Акатова продолжает творческую деятельность. Она задействована в спектаклях «Красавец мужчина» и «Вот и свела судьба нас».

В 2023 году актриса снялась в проектах «Паромщица. Долины мечты», «Кибер Иван» и «Квартирка». В ближайшее время также должны выйти сериалы «Стюардесса», «Династия» и «Суета» с ее участием.

Акатова признавалась, что ее мечта — получение премии «Ника» и звания заслуженной артистки России.

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