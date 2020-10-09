Я стала барыней: актриса Якунина рассказала о самом необычном подарке

Участок земли стал самым необычным подарком на день рождения для заслуженной артистки России Анны Якуниной.
Это тот участок земли, который приобрёл для меня мой муж. И на нём я и смогла провести пандемию. А вообще я всегда мечтала о загородном доме. И это был самый важный подарок для меня, потому что у меня появилась возможность быть барыней, — рассказала Якунина в интервью порталу Teleprogramma.pro.
9 октября Якунина празднует свой день рождения.
Ранее её коллега по сериалу «Склифосовский» Максим Аверин рассказал в интервью NEWS.ru, почему собирался покинуть сериал.