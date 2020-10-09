Я стала барыней: актриса Якунина рассказала о самом необычном подарке

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Анимационные хиты советской «Золотой коллекции» по решению «Союзмультфильма» удалены с медиаплатформы YouTube. Их решено перенести на платформы популярных онлайн-кинотеатров, чтобы защитить от контрафактного копирования, пояснили в киностудии.

Там отметили, что многие легендарные картины являются обладателями международных фестивальных наград и признанными шедеврами киноискусства. Однако годы незаконного распространения снизили понимание ценности «Золотой коллекции». Теперь же решено «подчеркнуть её высокий...