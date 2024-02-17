Кологривый, болезнь, слухи о разводе: как сейчас живет Филипп Янковский

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Филипп Янковский

Кинорежиссер и актер Филипп Янковский известен по съемкам в фильмах «Распутин», «Чудотворец», «Таинственные страсти». Как сейчас складывается карьера и жизнь артиста, какие последние новости выходили о нем?

Чем сейчас занимается Филипп Янковский

На настоящий момент Филипп Янковский задействован в спектакле МХТ им. Чехова «Карамазовы» и снимается в российском кино. В конце февраля с ним состоится премьера фильма «Самая большая луна». Также на 2024 год запланирован выход сериала «Лихие», в съемках которого принимал участие Янковский.

Известно, что Филипп Янковский числился в списке приглашенных лиц на «голую» вечеринку блогера Анастасии Ивлеевой, однако на мероприятии не появился. С телеведущей артист познакомился на съемках сериала «Монастырь», где они играли главные роли.

Как Янковский отреагировал на скандал с Кологривым

Актер Никита Кологривый, получивший широкую популярность после выхода сериала «Слово пацана», в последнее время неоднократно выступал с критикой в адрес коллег. Он высмеял актерский талант Данилы Козловского, назвав его лжеартистом, обесценил работу актеров «Слова пацана» и заявил, что ему не нравятся советские артисты Иннокентий Смоктуновский и Александр Абдулов.

Филипп Янковский ответил Кологривому на премьере фильма «Прелесть». После его слов в зале раздались аплодисменты. Сын артиста Иван Янковский сыграл в «Слове пацана» роль Адидаса.

«Кино — это коллективный труд, а вот Кологривый так не считает. <...> Кологривый пока это еще не начал обсуждать. Мне повезло, я снимался у Тарковского в фильме ’’Зеркало’’, и там действительно была очень высокая культура съемки, к которой всем надо нам по возможности, по таланту идти», — сказал Янковский.

Какие у Янковского были проблемы со здоровьем

В 2015 году Филипп Янковский прокомментировал сообщения прессы о том, что у него в 2009 году была якобы обнаружена фолликулярная лимфома — онкологическое заболевание, поражающее селезенку, гортань, миндалины, слизистые оболочки органов пищеварения.

Артист подтвердил KP.RU, что у него были проблемы со здоровьем, но уточнил, что они остались в прошлом. Также он опроверг, что был болен раком.

«Знаете, я что могу сказать? Спасибо за беспокойство! Но эта информация немножко уже устаревшая. У меня нет онкологического заболевания. У меня было гематологическое заболевание. И я прошел курс лечения уже давно. Сейчас я чувствую себя прекрасно, работаю в кино, снимаюсь, играю на сцене», — отметил актер.

Что известно о личной жизни Филиппа Янковского

Филипп Янковский в 1988 году познакомился с украинской актрисой Оксаной Фандерой. Спустя год они официально узаконили отношения, а в 1990 году в их семье родился сын Иван, а спустя еще пять лет — дочь Елизавета.

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press Филипп Янковский и Оксана Фандера

На фоне спецоперации появились слухи о разводе артистов. Оксана Фандера родилась в Одессе и после начала СВО опубликовала кадр своего балкона, где на перилах висел украинский флаг. По данным SrarHit, она переехала жить в Грузию, куда регулярно приезжает и Филипп Янковский. Артист никогда не комментировал ситуацию на Украине.

Домыслы о расставании опроверг сам Янковский. В июне 2023 года он опубликовал в социальных сетях совместное фото с женой. В тот же день Фандера выложила снимок с супругом в своем Telegram-канале.

«Хоть человеческая жизнь дороже всего на свете, но мы всегда поступаем так, словно в мире существует нечто еще более ценное, чем человеческая жизнь... Но что? Главное — не научиться читать. Гораздо важнее научиться сомневаться в прочитанном», — подписала она фото.

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