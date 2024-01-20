Янковский ответил Кологривому: кто еще прошелся по актеру после критики

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Филипп Янковский

Актер Никита Кологривый в начале января дал несколько интервью, в которых жестко прошелся по работе коллег, после чего против него ополчились критики и другие артисты. Как Филипп Янковский ответил звезде «Слова пацана»?

Как Янковский ответил Кологривому

Актер на премьере сериала «Прелесть» упомянул Кологривого. Над ним несколько раз подшутил не только артист, но и другие гости мероприятия, сообщает Woman.ru.

«Кино — это коллективный труд, а вот Кологривый так не считает. <...> Кологривый пока это еще не начал обсуждать. Мне повезло, я снимался у Тарковского в фильме ’’Зеркало’’, и там действительно была очень высокая культура съемки, к которой всем надо нам по возможности, по таланту идти», — сказал Янковский.

Пользователи Сети неоднозначно отнеслись к иронии актера. Некоторые сочли это попыткой заступиться за Ивана Янковского, работавшего на одной площадке с Кологривым во время съемок «Слова пацана».

«За сынулю заступился. Там Ванютку холят и лелеют всей семьей, а тут посмели правду сказать», — написали в комментариях к публикации.

Многие пользователи сошлись во мнении, что Кологривый «словил звездную болезнь». Некоторые предложили через несколько лет посмотреть, как сложится судьба актера, раскритиковавшего коллег и звезд советской классики.

Что сказал Ярмольник о Кологривом

Мимо слов Кологривого в адрес Иннокентия Смоктуновского и Александра Абдулова не прошел и продюсер Леонид Ярмольник. Он посоветовал ему завязать с ремеслом, если он не понимает, насколько пронзительно играли советские звезды.

«Я могу просто ответить: мне его жалко. Этого человека, этого Кологривого жалко. <...> Все. Если, занимаясь этой профессией, он не понимает, до какой степени талантлив и уникален Смоктуновский и до какой степени пронзителен, точен, обаятелен Абдулов, то мне его жалко. И я бы на его месте завязал с профессией. Хотя бы для того, чтобы его не сравнивали со Смоктуновским и с Абдуловым», — сказал Ярмольник в разговоре с ТАСС.

Кто критиковал актерские способности Кологривого

Телеведущий и шоумен Отар Кушанашвили раскритиковал актера за пренебрежение к Смоктуновскому и Абдулову. Журналист заявил, что из Кологривого артист хуже, чем его кот, выпрашивающий еду.

«Может быть, он искренне считает, что они ему не ровня. Хотя то, что я видел в исполнении Кологривого, это игра хуже моего кота, когда кот выпрашивает у меня еду. Когда кот выпрашивает еду, он играет чуть выше уровнем, чем все, кого [режиссер Жора] Крыжовников снял в своем [сериале]», — сказал Кушанашвили, подчеркнув, что Кологривый «перехвален сверх всякой меры».

Телеведущий также прокомментировал популярность актеров из нашумевшего сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте», добавив, что скоро их всех забудут. По мнению журналиста, единственный, у кого есть шанс самоутвердиться, — это Иван Янковский, сыгравший Вову Адидаса.

За что высмеяли Кологривого

Актер в одном из старых интервью заявил, что считает Абдулова и Смоктуновского переоцененными актерами. Молодой артист счел все их роли скучными для него и признался, что хотел бы быть Василием Шукшиным для своих зрителей.

«А как? А как вы хотели, чтобы я сказал, что нет? Что он светоч? Нет. Мне не нравится Смоктуновский, честно скажу, как артист. Из старого поколения, допустим, мне нравится Олег Даль. Мне нравится Караченцов, мне нравится Иван Бортник. Сейчас из таких пластических артистов я бы назвал Золотухина. Там множество артистов. Мне не нравится Абдулов и не нравится Смоктуновский. Для меня всегда их роли были скучны», — откровенничал Кологривый в интервью Пятому каналу.

При этом актер подчеркнул, что из советской плеяды ему близка игра Олега Янковского. Среди современников Кологривый отметил Сергея Гармаша.

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