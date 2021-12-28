Театр «Ленком Марка Захарова» впервые получил премию Brand Awards 2021

Московский театр «Ленком Марка Захарова» впервые стал лауреатом премии Brand Awards в номинации «Лучшая молодая труппа для воспитания молодого поколения». Это единственный государственный театр, удостоившийся награды в 2021 году. Церемония вручения премии прошла в 13-й раз. На мероприятии присутствовали представители нового поколения актёров «Ленкома» — Станислав Тикунов, Александра Волкова и Сергей Пиотровский, сообщили в театре.

Для нас большая честь получить эту награду, и раз уж наша церемония называется Brand Awards, спешу заметить, что «Ленком Марка Захарова» — это бренд. Огромное спасибо Марку Борисовичу Варшаверу — директору театра «Ленком Марка Захарова» за предоставленную возможность выступать на легендарной сцене с замечательными партнёрами, народными артистами и талантливыми коллегами! Спасибо огромное! Держим «марку» двух Марков! — сказал Тикунов.

На церемонии награждения также присутствовали бизнесмены, политики, редакторы глянцевых журналов и деятели шоу-бизнеса. Среди них были Эмин Агаларов, ЕнгНам Ро, Екатерина Одинцова, Аннэтэс Рудман, Евгения Ким, Стелла Ндомби, Анжелика Агурбаш, Юлия Беретта, Михаил Авдеев и другие.

В театре «Ленком Марка Захарова» играют свыше 50 молодых актёров и более 40 мэтров. Среди них Александр Збруев, Виктор Раков, Иван Агапов, Сергей Степанченко, Александр Сирин, Анна Большова, Татьяна Кравченко, Олеся Железняк, Андрей Соколов, Игорь Миркурбанов, Анна Якунина. В 2022 году театру исполнится 95 лет.