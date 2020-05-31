Дочь Малинина решила отсудить у отца 15 миллионов рублей

https://static.news.ru/photo/f0998dca-a31a-11ea-82b1-fa163e074e61_660.jpg Александр Малинин Фото: Evguenii Matveev/Global Look Press

Дочь Александра Малинина от брака с Ольгой Зарубиной Кира рассказала о сложных отношениях с отцом. Девушка, которая видела его всего дважды в жизни, обижена на звёздного папу, лишившего её своего внимания. 34-летняя Кира заявила, что подаёт на него в суд и намерена добиться включения в список наследников.

Недавно Александр Малинин попал в больницу, поэтому девушка приехала в Москву и попыталась связаться с артистом. Она попыталась попасть в дом артиста, однако охрана грубо вывела её с участка.

Я услышала, что папа неважно себя чувствует, и приехала сюда. Цель была посмотреть на него и увидеться, но не всё так гладко прошло, поэтому мы решили, что нам лучше подать в суд на этого человека, — рассказала она в шоу «Секрет на миллион» на НТВ.

Девушка считает, что имеет такие же права на имущество Малинина, как и другие его дети. Она уверена, что он сможет претендовать на наследство. В случае отказа она хочет получить 15 миллионов рублей в качестве моральной компенсации.

Не то чтобы я претендовала на завещание, я его заслуживаю! Любой отец и человек исправил бы сам эту ситуацию, если он уйдёт, то тогда я могу ничего не получить, — считает Малинина.

Экс-жена певца надеется, что у них всё получится, так как их вызвались защищать серьёзные адвокаты. Однажды Малинин уже обидел дочь. Он использовал её для пиара, заставив сняться с одном из телешоу.

Всё это было на камеру. Они просто позвали меня как приманку. Но они хотели снять встречу и улучшить свой пошатнувшийся имидж, — поделилась Кира.

Девушка призналась, что после этого впала в депрессию. Случившееся стало для неё тяжёлой психологической травмой, которую она не сразу смогла пережить.

Ранее NEWS.ru писал, что концерты народного артиста России Александра Малинина перенесены на неопределённый срок в связи с тем, что певец находится под наблюдением врачей. Артист подчёркивал, что его плохое самочувствие связано с сильным повышением артериального давления и не имеет отношения к коронавирусу. После лечения Малинин планирует продолжить гастролировать.