Пугачеву призвали попросить прощения: за что ей извиняться, нужно ли это РФ Певица Зарубина призвала Пугачеву извиниться перед россиянами

Фото: Александр Авилов/АГН «Москва»

Алла Пугачева

Певица Ольга Зарубина посоветовала Алле Пугачевой извиниться перед жителями России. За что должна попросить прощения артистка, нужно ли это россиянам?

За что Пугачева должна извиниться

Зарубина считает, что Примадонне следует попросить прощения у россиян, которых та назвала «рабами и холопами», передает MK.RU. Именно это, по мнению артистки, поможет супруге шоумена Максима Галкина (внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов) обрести душевный покой.

«Алле нужно извиниться перед своими фанатами и публикой, попросить прощения за „рабов и холопов“. Это первое, что нужно сделать», — сказала Зарубина.

По ее словам, после этого Примадонне нужно попросить прощения у людей, которым она не давала дорогу на большую сцену. Зарубина отметила, что из-за Пугачевой пострадали много артистов, в том числе Татьяна Анциферова, SHAMAN и Сергей Чумаков.

Помогут ли извинения вернуться Пугачевой в Россию

Сама Зарубина, в свое время уехавшая из СССР, считает, что у Примадонны незавидная ситуация, однако есть много возможностей для комфортной жизни.

«Она столько денег заработала на „рабах и холопах“ (по ее собственному выражению), что у нее есть возможность переезжать из одной страны в другую без ущерба для своего материального состояния», — сказала Зарубина.

Артистка считает, что для Пугачевой в ее возрасте «кочевническая жизнь без признания и без славы» — это тяжелый груз. Вместе с этим Зарубина считает, что Примадонна «так и будет перемещаться и передвигаться по свету, пока не осядет где-нибудь конкретно».

Фото: Vadim Tarakanov/Global Look Press Алла Пугачева

«В ее возвращение в Россию я не верю. Навряд ли она без Галкина вернется. Поэтому придется вот так ей ездить из одного места в другое. Ситуация, конечно, крайне незавидная», — отметила артистка.

Почему Пугачева назвала россиян рабами и холопами

В октябре 2022 года Пугачева, выступив с критикой СВО, обратилась к Минюсту России с просьбой включить ее в реестр иноагентов, после того как в этот список попал ее супруг Максим Галкин. В результате Примадонна попала под волну критики со стороны россиян.

В ответ на шквал негатива артистка обратилась к недоброжелателям в соцсетях. По ее словам, критики «были холопами, а стали рабами».

"«Какое счастье, что меня ненавидят люди, которых я всегда терпеть не могла. Если бы я им нравилась, это значило бы, что я пела и жила зря. <...> Пусть скрежещут зубами. Были холопами — стали рабами», — написала Примадонна.

Примадонну поддержала журналистка Ксения Собчак и бизнесмен Олег Тиньков. Подписчики Пугачевой разделились на два лагеря: одни восхитились смелостью певицы, другие выразили разочарование и посоветовали певице не возвращаться.

Нужны ли россиянам извинения Пугачевой

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по культуре актриса Елена Драпеко заявила 26 октября, что Пугачева и Галкин «очистили нашу землю». По ее словам, такие люди не нужны стране. Драпеко также отметила, что после начала израильско-палестинского конфликта звездная чета «побежала искать очередную родину».

«Когда Земля обетованная тоже загорелась, снова побежали! Очередную родину искать. Как г...о в проруби болтаются! Да чего о них говорить! Вы лучше расскажите про достойных артистов. А Пугачева с Галкиным, слава богу, что уехали от нас, очистили нашу землю. Они нам не нужны такие», — заявила Драпеко.

Похожей позиции придерживается музыкальный критик Сергей Соседов. 9 октября он заявил, что жители РФ не простят Примадонне фразу о «рабах и холопах».

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Сергей Соседов

«Ты без этой страны никто и ничто, а потом называешь людей этой страны, которые тебя сделали той, кем ты стала, рабами и холопами. Это прощать нельзя. И это непростительно. Никому нельзя, а ей особенно», — сказал Соседов.

При этом нашлись и те, кто считает, что Пугачеву нужно простить. Например, экс-депутат Госдумы Роман Худяков заявил, что если бы Примадонна попросила прощения у народа, то он бы ее простил, ведь певица — «наша легенда».

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