«Мой дом — в Америке, я американка»: как сейчас живет певица Аида Ведищева

Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Аида Ведищева

Советская и американская певица Аида Ведищева, известная исполнением песен «Где-то на белом свете», «Лесной олень» и «Колыбельная медведицы», в 1980 году эмигрировала в США. Что известно о жизни и карьере артистки, какие последние новости выходили о ней?

Чем известна Аида Ведищева

Аида Ведищева родилась 10 июня 1941 года в Казани. По настоянию родителей она получила высшее образование в институте иностранных языков. Артистка пробовала поступить в Высшее театральное училище имени М. С. Щепкина в Москве, однако получила отказ на комиссии. Тогда Ведищева начала певческую карьеру.

Известность пришла к ней после выхода фильма «Кавказская пленница», где героиня Натальи Варлей голосом Аиды Ведищевой исполнила «Песенку о медведях». Пластинка с этой записью в первые дни была продана в количестве семь миллионов экземпляров. Но советское начальство посчитало композицию вульгарной.

О Ведищевой вновь заговорили после выхода ее сольной песни «Гуси, гуси», благодаря которой она получила место дипломанта на международном музыкальном фестивале в польском Сопоте. Позднее исполнительница спела «Вулкан страстей» в фильме «Бриллиантовая рука», за что получила предупреждение Министерства культуры с требованием «прекратить это безобразие». Популярность артистке также принесли песни «Смешной паренек», «Колыбельная медведицы», «Первая весна», «Я буду ждать тебя» и другие.

Почему Аида Ведищева эмигрировала в США

Аиду Ведищеву не пускали на телевидение в СССР, а в середине 70-х годов имя и фото артистки исчезли с афиш, а видеопленки и магнитные записи были размагничены и уничтожены. В 1980 году после очередной отмены выступлений она решилась на переезд в Америку. По словам артистки, незадолго до этого ей приснился необычный сон.

«Я вздремнула, уставшая, и вдруг открывается дверь и входит женщина во всем белом. Сияющая, блестящая. Я не пойму. И говорит: „Уезжай“. Это был сон, какой-то вещий сон. Или полудрема какая-то. Я не понимаю. Я не спала, не в постели была, лежала на диване. Это был чудо-сон. Скрипнула дверь. Я просыпаюсь. Долго не могла прийти в себя. Со мной говорили сверху, я потом поняла. У меня очень развито шестое чувство, у меня интуиция колоссальная», — рассказала она Пятому каналу.

Обосновавшись в Штатах, Ведищева окончила театральный колледж и дебютировала с сольной программой в Карнеги-холле. Артистка взяла себе псевдоним Amazing Aida, основала собственный театр в Калифорнии и стала гастролировать. Пела она для англоязычной и русскоязычной аудитории.

Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press Георгий Мамиконов и Аида Ведищева

Чем сейчас занимается и где живет Аида Ведищева

Сейчас артистке 82 года, она живет в США, в Калифорнии. Исполнительница не прекращала концертную деятельность, несмотря на свой возраст, однако после пандемии коронавируса стала редко появляться на сцене.

Аида Ведищева называет Россию своей родиной, но за долгие годы жизни в Штатах домом для нее стала Америка.

«Мой дом сейчас — в Америке, я американка, я солгала бы, сказав, что мой дом — в России... Я 41 год живу в Америке. Россия дала мне все, я России благодарна, я люблю эту страну, и я никогда в жизни не хулила ее, несмотря ни на какие обиды. Россия мне дала все, потрясающее образование, культуру, воспитание. Я благодарна России и счастлива, что я родилась там», — заявила артистка в 2021 году.

Аида Ведищева замужем в четвертый раз. Ее супруг — израильский бизнесмен Наим Беджим. Он помог артистке в 90-е, когда у нее был обнаружен рак желудка третьей стадии. Тогда певица прошла курс химиотерапии, сделала операцию и смогла победить болезнь. После пережитого она согласилась выйти замуж за Беджима, с которым живет до сих пор.

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