Мирошник раскрыл детали ударов по логистике ВСУ из Европы Мирошник: Россия поразила более 200 тепловозов с оружием для ВСУ

Российские военные поразили на Украине более 200 тепловозов, которые перевозили вооружение для ВСУ из Польши и Румынии к линии боевого соприкосновения, заявил в эфире ИС «Вести» посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник. Он также сообщил об ударах по базам, где ремонтируется и хранится железнодорожная техника украинских войск. По словам Мирошника, около 90% военных грузов для ВСУ поступает из европейских стран.

Поэтому блокирование логистики — это одно из самых важных направлений. Если Украина будет запечатана, если она перестанет получать военные грузы, то протянет она совсем-совсем недолго, — уточнил он.

Ранее Минобороны России сообщило, что российские военнослужащие нанесли удары по железнодорожным эшелонам ВСУ, которые использовались для перевозки военных грузов в Запорожской области. В ведомстве уточнили, что удары по составам выполнили расчеты беспилотных летательных аппаратов «Герань».

Между тем стало известно, что ВСУ за минувшие сутки потеряли около 1410 военнослужащих. Самые большие потери противник понес в зоне ответственности группировок войск «Восток» и «Центр». Там ВСУ потеряли более 500 и свыше 350 военнослужащих соответственно.