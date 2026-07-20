Проблемы с бензином в России
Чемпионат мира по футболу – 2026
Атака США на Венесуэлу
20 июля 2026 в 14:02

Мирошник раскрыл детали ударов по логистике ВСУ из Европы

Мирошник: Россия поразила более 200 тепловозов с оружием для ВСУ

Родион Мирошник Родион Мирошник Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Российские военные поразили на Украине более 200 тепловозов, которые перевозили вооружение для ВСУ из Польши и Румынии к линии боевого соприкосновения, заявил в эфире ИС «Вести» посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник. Он также сообщил об ударах по базам, где ремонтируется и хранится железнодорожная техника украинских войск. По словам Мирошника, около 90% военных грузов для ВСУ поступает из европейских стран.

Поэтому блокирование логистики — это одно из самых важных направлений. Если Украина будет запечатана, если она перестанет получать военные грузы, то протянет она совсем-совсем недолго, — уточнил он.

Ранее Минобороны России сообщило, что российские военнослужащие нанесли удары по железнодорожным эшелонам ВСУ, которые использовались для перевозки военных грузов в Запорожской области. В ведомстве уточнили, что удары по составам выполнили расчеты беспилотных летательных аппаратов «Герань».

Между тем стало известно, что ВСУ за минувшие сутки потеряли около 1410 военнослужащих. Самые большие потери противник понес в зоне ответственности группировок войск «Восток» и «Центр». Там ВСУ потеряли более 500 и свыше 350 военнослужащих соответственно.

Власть
Родион Мирошник
СВО
ВСУ
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Россиянка поделилась жуткими подробностями «дружбы» с Эпштейном
Пентагон уличили в утаивании информации о потерях
В Казани курьер мошенников украл 260 тыс. рублей у пожилой женщины
Разбившийся на Кубани вертолет не проходил государственную регистрацию
Депутат Верховной рады раскрыла крупную махинацию Федорова в МО Украины
Аналитик раскрыла, сколько зарабатывают блогеры
Названо условие, при котором цены на нефть Brent взлетят до $100
Житель Бурятии предстанет перед судом за покушение на убийство знакомого
В НФС назвали способ ускорить развитие фитнес-отрасли
Москвича проверят на вменяемость после обвинения в убийстве отца
На Украине раскрыли, когда Сырский лишится своей должности
Инженер объяснила, куда пропали комары
Путин наградил Газманова престижной наградой
Автомобиль с девушкой съехал в озеро и утонил
Ситуация с бензином в Крыму и Севастополе 20 июля: обстановка улучшается?
В Госдуме ответили, какие водосчетчики подойдут для системы «умного дома»
Стало известно, изменится ли ключевая ставка 24 июля
Калининградцы отдали 24 млн рублей мошенникам за прошедшую неделю
Налет дронов на Домодедово, смерть спасателя в ЛНР: атаки ВСУ на РФ 20 июля
Российским учителям с 25-летним стажем присвоят государственную награду
Дальше
Самое популярное
Пачка творога и ложка сметаны — пеку костромскую «Наливушку»: мягкая, влажная, как из русской сказки
Общество

Пачка творога и ложка сметаны — пеку костромскую «Наливушку»: мягкая, влажная, как из русской сказки

Трусова впервые вышла в свет с мужем и годовалым сыном
Спорт

Трусова впервые вышла в свет с мужем и годовалым сыном

Как солить огурцы, когда классика надоела: 6 необычных рецептов
Семья и жизнь

Как солить огурцы, когда классика надоела: 6 необычных рецептов

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.