Нанося удары по Московскому региону, Украина стремится добиться политического информационного эффекта, заявил посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник в интервью ИС «Вести». По словам дипломата, террористическими действиями Киев преследует двойную цель: запугать население и одновременно привлечь к себе внимание западных партнеров. Мирошник также пообещал, что Россия ответит на налет украинских беспилотников на Москву.

Попытки блокировать коммуникацию, логистику, точечные нанесения ударов, за которыми должен последовать некий политический информационный эффект. И этот эффект [глава киевского режима Владимир] Зеленский как собачка схватит в зубы, побежит к своим хозяевам и скажет: «Смотрите, как у нас получается, как мы можем атаковать российские регионы», — заявил Мирошник.

Ранее посол по особым поручениям МИД России заявил, что украинские силы совершили очередной шаг к эскалации, убив главного инженера Запорожской АЭС Александра Яковлева. По его словам, этот теракт приблизил мир к катастрофе. Он также отметил, что реакция других ядерных держав на произошедшее станет лакмусовой бумажкой.

Кроме того, Мирошник сравнивал положение президента Украины со статусом английской королевы. По его словам, Зеленский заблуждается, считая, что его позиции внутри страны остаются незыблемыми.