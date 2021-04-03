Наталья Варлей до слёз не хотела сниматься в «Кавказской пленнице»

https://static.news.ru/photo/74a7670c-94fd-11eb-89b6-96000091f725_660.jpg Фото: Global Look Press

Участие Натальи Варлей в фильме «Кавказская пленница» стало чистой случайностью — она вообще не хотела в нём сниматься, потому что мечтала о цирковых подмостках. Она отчаянно хотела стать звездой цирка, а когда её утвердили на роль «комсомолки и красавицы» Нины, рыдала в голос.

Когда меня утвердили, я рыдала! Не хотела сниматься! — призналась 73-летняя актриса.

Она объяснила, что на пробы её затащила помощница режиссёра Леонида Гайдая, случайно увидевшая Наталью на киностудии в Одессе. Когда актриса пришла «ради интереса», режиссёр посмотрел на неё, и всё было решено.

Варлей до сих пор сомневается в том, что «случай был счастливым», и кино было её призванием. Ведь она могла бы стать прославленной цирковой артисткой, пишет Пятый канал.

Как ранее писал NEWS.ru, Наталья Варлей и композитор Александр Зацепин поспорили из-за песни «Песня про медведей» из культовой советской комедии «Кавказская пленница». Исполнительница главной роли могла бы исполнить композицию сама, однако в итоге её исполнила Аида Ведищева. Воспоминания о том, почему и как был заменён голос, у всех разные и почти противоположные.