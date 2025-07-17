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17 июля 2025 в 19:00

«Стреляет себе в ноги»: Чадов о суде с партнером из-за фильма

Чадов заявил, что не понимает зачем продюсер Боев довел до суда дело о «За ВДВ»

Фото: NEWS.ru

Продюсер Максим Боев, который делал фильм «За ВДВ» вместе с артистом Алексеем Чадовым, а потом попал под внимание суда, «стреляет себе в ноги», заявил NEWS.ru сам Чадов. Он подчеркнул, что разбирательства бы не возникло, если бы Боев придерживался договоренностей.

Человек выбрал себе другой путь, стреляет себе в ноги. Я не знаю, зачем, это такой стиль. Я считаю, что в этом есть какая-то нездоровая неординарность, — сказал он.

Ранее юрист Анна Фролова рассказала, что Боев предложил Чадову как индивидуальному предпринимателю заключить партнерское соглашение с компанией супруги Боева — Ирины, чтобы вместе работать над «За ВДВ». В договоре было определено, что денежные средства от проката фильма будут перечисляться на компанию Ирины. Фирма, по словам юриста, не произвела ни одной выплаты гонорара от чистой прибыли продаж фильма по партнерскому договору.

Между тем Чадов рассказывал, что собирается потратить 90 млн рублей на семью и кино в случае выигрыша судебного иска к бывшему другу. По словам артиста, средства он также направит на развитие российского кинематографа и сценарные проекты.

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