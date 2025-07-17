Чадов раскрыл, как потратит 90 млн после победы в суде над бывшим другом Алексей Чадов собирается потратить 90 млн рублей на семью и кино

Актер Алексей Чадов собирается потратить 90 млн рублей на семью и кино в случае выигрыша судебного иска к бывшему другу, сообщает корреспондент NEWS.ru. По словам артиста, средства он также направит на развитие российского кинематографа и сценарные проекты.

На семью и на бизнес, на кино, на разработку сценария. У нас сейчас где-то бюджет по разработкам на семь историй — нормальная сумма. Хочется двигаться. Очень много креативных придумок. <...> Сейчас самое время, пока нет Голливуда и, надеюсь, не будет в том объеме, в каком он был раньше. Хочется делать наше классное кино — это моя основная творческая задача сейчас, — поделился Чадов.

Ранее Чадов поделился подробностями о судебном разбирательстве с продюсером Максимом Боевым. По словам артиста, он как сценарист не получил обещанный гонорар, а договора никогда не видел. Продюсер подал иск о расторжении контракта, обвиняя актера в невыполнении обязательств, тогда как Чадов потребовал выплаты в размере 75 млн рублей. Кроме того, Чадов заявил, что Боевой предоставил в суд документы с поддельной подписью о якобы произведенном расчете.