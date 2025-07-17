Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
17 июля 2025 в 18:58

Чадов раскрыл, как потратит 90 млн после победы в суде над бывшим другом

Алексей Чадов собирается потратить 90 млн рублей на семью и кино

Алексей Чадов Алексей Чадов Фото: NEWS.ru

Актер Алексей Чадов собирается потратить 90 млн рублей на семью и кино в случае выигрыша судебного иска к бывшему другу, сообщает корреспондент NEWS.ru. По словам артиста, средства он также направит на развитие российского кинематографа и сценарные проекты.

На семью и на бизнес, на кино, на разработку сценария. У нас сейчас где-то бюджет по разработкам на семь историй — нормальная сумма. Хочется двигаться. Очень много креативных придумок. <...> Сейчас самое время, пока нет Голливуда и, надеюсь, не будет в том объеме, в каком он был раньше. Хочется делать наше классное кино — это моя основная творческая задача сейчас, — поделился Чадов.

Ранее Чадов поделился подробностями о судебном разбирательстве с продюсером Максимом Боевым. По словам артиста, он как сценарист не получил обещанный гонорар, а договора никогда не видел. Продюсер подал иск о расторжении контракта, обвиняя актера в невыполнении обязательств, тогда как Чадов потребовал выплаты в размере 75 млн рублей. Кроме того, Чадов заявил, что Боевой предоставил в суд документы с поддельной подписью о якобы произведенном расчете.

Алексей Чадов
суды
кинематограф
деньги
Семен Товстый
С. Товстый
Виктория Катаева
В. Катаева
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Хинштейн сообщил о смерти еще одного военачальника, погибшего с Гудковым
Раскрыто, почему страны ЕС не хотят оплачивать американское оружие для ВСУ
С 1 августа для работающих пенсионеров проиндексируют пенсии
Боня перевела 2 миллиона рублей пострадавшим от ударов ВСУ семьям
Составлен список артистов, которые потеряли работу после начала СВО
В российском регионе задержали вымогателей выплат у новобранцев СВО
В РФ могут ввести ограничения на средства коммуникации из стран-недругов
Дроны атакуют Воронеж, Москву, Казань: откуда ВСУ запускают БПЛА по РФ
Тима Белорусских приехал в Россию и взялся оскорблять русских
Внезапный отъезд посланника Трампа поставил Киев под угрозу
Соседские опарыши и порногимнастки-дебоширки с Украины: дикие ЧП за день
«Дикие гуси» из США и Британии обнаружены на одном из участков фронта
Три кошки из зоны СВО оказались в театре Куклачева
В России заочно арестовали адвоката-иноагента
Командир водрузивших в Берлине Знамя Победы стал Героем России посмертно
Матери ночевавшего на поле с картофелем мальчика озвучили приговор
Российский военкор раскрыл, к чему может привести удар НАТО по Калининграду
Летчик рассказал, как защитить Россию от атак украинских БПЛА
Готовлю вино из малины — удивляю гостей вкусом!
Франция вывела своих военных из одной страны
Дальше
Самое популярное
Какие страны относятся к третьему миру и почему сюда включают Россию?
Общество

Какие страны относятся к третьему миру и почему сюда включают Россию?

Цветет с июля по сентябрь и неприхотлив! Мохнатый многолетник красив годами
Общество

Цветет с июля по сентябрь и неприхотлив! Мохнатый многолетник красив годами

Народный доктор и любимец зрителей: биография Александра Мясникова
Культура

Народный доктор и любимец зрителей: биография Александра Мясникова

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.