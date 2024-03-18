«Патриоты — это те, кто уехал из России»: где сейчас актер Семен Фурман

Фото: Photoagency Interpress/Global Look Press

Семен Фурман

Актер Семен Фурман известен зрителю по роли олигарха Евгения Жука из сериала «Сваты». Чем сейчас занимается артист, какие последние новости выходили о нем?

Чем известен Семен Фурман

Семен Фурман родился 9 января 1951 года в Санкт-Петербурге. Из-за особенностей своей внешности он не смог поступить на актерский факультет и окончил режиссерско-балетмейстерский факультет Ленинградского института культуры.

После обучения в вузе его по распределению направили в Туркмению, в Ашхабадский театр юного зрителя, но спустя два года Семен Фурман вернулся на родину, устроился на должность помощника режиссера на киностудии «Ленфильм» и параллельно получил второе образование в Творческой мастерской эстрадного искусства.

Дебют актера в кино состоялся в комедии «Мой нежно любимый детектив». Затем артист появился в лентах «Остров погибших кораблей», «Пленники удачи», «Танцор» и «На мосту». В 2007 году Фурман присоединился к актерскому составу сериала «Сваты», где играл сельского олигарха Евгения Жука.

Что известно о личной жизни Семена Фурмана

Семен Фурман долгие годы женат. Со своей супругой по имени Ольга он познакомился в конце 70-х годов в кинематографической экспедиции, где она работала помощником гримера, а он снимался в массовке. Вскоре после свадьбы супруги стали родителями — у них родился сын Даниил.

Артист в эфире программы «Судьба человека» рассказал, что сумел выстроить счастливую личную жизнь несмотря на то, что всегда комплексовал из-за низкого роста и большого веса. По словам Фурмана, на его внешности отразились гормональные инъекции, которые ему в детстве делала мама.

«Она водила меня по врачам, ей говорили: „Все нормально“. Тогда она вела меня к другим врачам. В итоге она решила мне делать уколы, вынудив прописать мне гормоны жену профессора медицины, который на тот момент был в отпуске», — делился актер.

Что Семен Фурман говорил о патриотах России

Семен Фурман считает патриотами тех, кто уехал из страны. К числу настоящих граждан артист отнес своих коллег Артура Смольянинова (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) и Александра Феклистова, поддерживающих Украину.

«Я считаю, что патриот — это не тот, кто ходит, вот это вот, с буквой Z на лбу, а тот, кто уехал сейчас. Патриоты там находятся, а враги здесь — те, кто враг этой страны. Те, кто ее любят, вот они все сейчас объявлены какими-то агентами, еще кем-то — и Смольянинов, и Феклистов, и все остальные, вот это настоящие граждане», — сказал он журналистам НТВ.

Чем сейчас занимается Семен Фурман

На настоящий момент 73-летний артист занят в постановке Театра комедии им. Акимова «У каждого свои недостатки», а также продолжает сниматься в кино. В конце марта ожидается премьера фильма «Обе две» с его участием. Также Фурман задействован в съемках новой экранизации «12 стульев».

Семен Фурман, несмотря на то что на его счету около 90 работ в кино, в разговоре с журналистами НТВ признавался, что в России невозможно стать знаменитым артистом без личного талантливого режиссера.

«А у меня нет своего режиссера. Ни в кино, ни в театре, нигде», — сказал он со слезами на глазах.

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