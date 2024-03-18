Филипп Киркоров: последние новости 18 марта, татуировка, новое шоу на ТНТ

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Филипп Киркоров на музыкальной премии «Виктория-2024»

Народный артист России Филипп Киркоров появился в реалити-шоу «Сокровище императора» и показал свою татуировку. Какие еще последние новости о поп-короле известны сегодня, в кого он может быть влюблен?

Как Киркоров появился в шоу «Сокровище императора»

10 марта на канале ТНТ стартовала программа «Сокровища императора». Во втором выпуске, который был показан вчера, 17 марта, в проекте появился Филипп Киркоров, который будет бороться за главный приз в компании австрийского актера Вольфганга Черни.

Поп-король рассказал, что впервые участвует в реалити-шоу.

«Когда мне исполнилось 33 года, это было в миллениум, в 2000 году, я дал себе установку, что внутренне и физически до конца жизни сохранюсь в этом возрасте. Я уже третий раз в своей жизни обнулил себя. И это реалити в Китае — новая глава моей жизни», — объяснил он.

На чайной церемонии с подведением итогов выпуска Киркоров обнажил торс и продемонстрировал результаты пластических операций, проведенных Тимуром Хайдаровым. Певец также показал татуировку, которую ему набили на всю спину. В центре композиции — сам Киркоров с крыльями, образующими сердце.

Какую награду получил Киркоров

Филипп Киркоров получил награды в двух номинациях премии «Виктория», которая состоялась 16 марта в подмосковном концертном комплексе «Live Арена».

Артиста признали лучшим в категориях «Лучший саундтрек» (за композицию «Если ты уйдешь») и «Лучшее музыкальное видео года» (за композицию «Королева», исполненную с певицей Люсей Чеботиной).

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Певцы Филипп Киркоров и Люся Чеботина выступают на церемонии вручения российской национальной музыкальной премии «Виктория-2024»

В кого может быть влюблен Киркоров

На красной дорожке премии «Виктория» Филипп Киркоров появился в компании певицы Margo из Макеевки. Он назвал ее королевой и «молодой Мадонной».

«У меня сегодня королева. Мы встретились на одной из премий. Прошло время, я побывал на наших новых территориях, в Горловке, и оттуда этот талант привез сюда, в Москву. Она пригласила меня к себе домой, в Макеевку», — рассказал артист.

На вопрос о возможности влюбиться поп-король ответил, что уже влюблен, но не раскрыл подробности.

«Я уже влюблен. Давайте это оставим за скобками», — прокомментировал Киркоров.

При этом несколько дней назад Киркоров получил предложение руки и сердца от телеведущей Ольги Бузовой. Он стал гостем шоу «Это нормально?», в рамках которого Бузова заговорила о замужестве. Она спросила, можно ли ей выйти замуж, на что Киркоров ответил: «Если за меня, то да».

После этого Бузова вышла в центр студии и встала перед певцом на колени, спросив, женится ли он на ней.

«Филипп, ты женишься на мне? Мне нужно переспать с этой мыслью!» — заявила она.

С кем Киркоров ходил на выборы президента

15 марта, в первый день выборов президента России, Филипп Киркоров вместе с отцом, народным артистом РФ Бедросом Киркоровым, посетил один из избирательных участков в Москве. Музыкант сообщил, что Киркоров-старший ни минуту не сомневался по поводу того, стоит ли идти голосовать.

«Я говорю: „Папа, пойдешь голосовать?“ — „Конечно, пойду! Я же Киркоров-старший, я же должен подать пример младшему“. Сегодня очень ответственный и волнительный день», — сказал он.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Бедрос Киркоров

Киркоров проголосовал через электронный терминал, а его отец поставил галочку в бюллетене. Поп-король назвал голосование давней семейной традицией и отметил, что за три дня избирательного процесса «есть время сделать выбор сердцем».

Журналисты поинтересовались у исполнителя, «в какую дверь он сегодня собирается войти», сделав отсылку к скандалу с «голой» вечеринкой. Киркоров ответил, что двери его дома всегда открыты для хороших людей.

«Я выбираю, чтобы все было распахнуто. Двери моего дома всегда открыты нараспашку всем хорошим людям», — подчеркнул исполнитель.

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