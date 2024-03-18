Королевская семья Великобритании: последние новости 18 марта, Кейт, Уильям

Фото: I-Images/Keystone Press Agency/Global Look Press

Принц Уильям и Кейт Миддлтон

Кейт Миддлтон была потрясена слухами об изменах принца Уильяма с Маркизой Чамли, а брат принцессы Дианы прокомментировал теории заговора насчет исчезновения принцессы Уэльской. Какие известны последние новости о королевской семье сегодня, что происходит с Меган Маркл?

Как Миддлтон отреагировала на слухи об изменах принца Уильяма

Издание Independent сообщило, что принцесса Уэльская могла не появляться на публике после операции, узнав об измене принца Уильяма. По данным источника, отношения у наследника Карла III могли завязаться с бывшей моделью Роуз Хэнбери, более известной как Маркиза Чамли. Пресса также полагает, что принцесса Уэльская могла узнать о появлении на свет внебрачного ребенка и покинуть неверного супруга.

Слухи о наличии любовницы у супруга потрясли Кейт Миддлтон, сообщает Daily Mail со ссылкой на близких друзей королевской четы. Аналогичную реакцию сообщения о проблемах в браке вызвали и у самого принца Уэльского, в связи с чем супруги могут выступить с официальным заявлением в следующем месяце во время публичных мероприятий.

Обращение пары будет касаться и состояния здоровья Миддлтон. Также в окружении пары отметили, что принц и принцесса Уэльские не намерены нарушать традиции и планируют поделиться с поклонниками новыми фотографиями в честь дня рождения детей.

«Они хотят быть ясными и более открытыми. Но они сделают это (расскажут о здоровье Миддлтон. — NEWS.ru), когда почувствуют себя готовыми. Я ожидаю, что это будет ее инстинкт, и это будет ее решение. Торопить их не будем», — заявил источник.

Что сказал брат принцессы Дианы об исчезновении Миддлтон

Брат принцессы Дианы Эрл Чарльз Спенсер выразил свою обеспокоенность текущими теориями заговора, связанными с местонахождением Кейт Миддлтон и причинами ее отсутствия на публике.

Фото: David Bro/ZUMAPRESS.com/Global Look Press Эрл Чарльз Спенсер

Спенсер сравнил эту ситуацию с медийным вниманием, которое окружало смерть его сестры в 1997 году. Он отметил, что, несмотря на различия в обстоятельствах, оба случая подчеркивают непростые отношения между личной жизнью людей на виду и общественным вниманием.

«Я действительно беспокоюсь о том, что случилось с правдой», — сказал он в интервью BBC.

Зачем Меган Маркл пыталась связаться с Миддлтон после операции

Герцогиня Меган Маркл несколько раз пыталась выйти на связь с Кейт Миддлтон после того, как та перенесла операцию на брюшной полости и перестала появляться на публике, пишет The Mirror.

Королевский биограф Том Куинн считает, что супруга принца Гарри хотела использовать этот момент, чтобы наладить отношения с родственницей. При этом бывшая королевская журналистка Дженни Бонд предположила, что Кейт Миддлтон, как и другие члены королевской семьи, отвергнет герцогиню Сассекскую.

«Если Меган захочет послать корзину с едой или цветами, чтобы подбодрить Кейт, то я думаю, что этот жест будет вежливо принят. Но я не уверена, что инцидент сблизит двух женщин», — сообщила она.

Чем сейчас занимается принц Уильям

Принц Уильям продолжает выполнять свои официальные публичные обязанности на фоне болезни короля Великобритании Карла III. В частности, он посетил открытие благотворительного центра WEST Youth Zone в Лондоне, а в ходе мероприятия тепло отозвался о Кейт Миддлтон.

Во время торжества принц Уильям вместе с детьми, которые являются подопечными учреждения, решил испечь печенье. Один из мальчиков похвалил кулинарные способности принца

«На самом деле это не самая впечатляющая работа. Моя жена в этом намного талантливее меня», — отметил принц.

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