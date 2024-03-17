Стало известно о реакции Кейт Миддлтон на слухи о любовнице принца Уильяма Daily Mail: Кейт Миддлтон была потрясена слухами о любовнице принца Уильяма

Фото: Pool/Keystone Press Agency/Global Look Press

Кейт Миддлтон

Принцесса Уэльская Кейт Миддлтон была потрясена и опустошена из-за слухов о любовнице принца Уильяма, сообщает Daily Mail со ссылкой на близких друзей королевской четы. Такую же реакцию сообщения о проблемах в браке вызвали и у принца Уэльского. Супруги могут выступить с официальным заявлением в следующем месяце во время публичных мероприятий.

Обращение пары также будет касаться состояния здоровья Миддлтон, которая недавно перенесла операцию на брюшной полости. Кроме этого, принц и принцесса Уэльские не намерены нарушать традиции и планируют поделиться с поклонниками новыми фотографиями в честь дня рождения детей. Ожидается, что Миддлтон и принц Уильям публично поздравят сына Луи с шестилетием 23 апреля.

Они хотят быть ясными и более открытыми. Но они сделают это (расскажут о здоровье Миддлтон. — NEWS.ru), когда почувствуют себя готовыми. Я ожидаю, что это будет ее инстинкт, и это будет ее решение. Торопить их не будем, — заявил источник.

Ранее сообщалось, что герцогиня Меган Маркл пыталась несколько раз выйти на связь с Миддлтон после того, как та перестала появляться на публике. Королевский биограф Том Куинн заявил, что жена принца Гарри «искренне беспокоится» за состояние здоровья принцессы. По его словам, Маркл хотела использовать этот момент, чтобы наладить отношения с Миддлтон.