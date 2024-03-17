Меган Маркл обратилась к Кейт Миддлтон после слухов об исчезновении Меган Маркл пыталась связаться с Кейт Миддлтон после ее исчезновения

Фото: IMAGO/Christoph Hardt/Global Look Press

Меган Маркл

Герцогиня Меган Маркл несколько раз пыталась выйти на связь с Кейт Миддлтон после того, как та перестала появляться на публике, пишет The Mirror. В частности, о нескольких таких попытках сообщил королевский биограф Том Куинн, который заявил, что Маркл «искренне беспокоится» за состояние здоровья принцессы.

По мнению Куинна, супруга принца Гарри хотела использовать этот момент, чтобы наладить отношения с родственницей. Однако бывшая королевская журналистка Дженни Бонд считает, что Кейт Миддлтон, как и другие члены королевской семьи, отвергнет герцогиню Сассекскую.

Если Меган захочет послать корзину с едой или цветами, чтобы подбодрить Кейт, то я думаю, что этот жест будет вежливо принят. Но я не уверена, что инцидент сблизит двух женщин, — уверена она.

Кейт Миддлтон не появлялась на публике с 25 декабря 2023 года. Это породило теории заговора, объясняющие ее исчезновение тяжелой болезнью, пластикой и даже разводом. В январе Кенсингтонский дворец сообщил о том, что супруга принца Уильяма перенесла операцию на брюшной полости, а в марте появилось первое фото принцессы после хирургического вмешательства, однако на них были обнаружены признаки ретуширования.

При этом издание Independent сообщало, что принцесса Уэльская могла исчезнуть после операции, узнав об измене принца Уильяма. По данным источника, отношения у наследника Карла III могли завязаться с бывшей моделью Роуз Хэнбери, более известной как маркиза Чамли. Пресса также полагает, что принцесса Уэльская могла узнать о появлении на свет внебрачного ребенка и покинуть неверного супруга.