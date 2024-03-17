«Наши СМИ обманывают народ»: куда пропал украинский певец Николай Гнатюк

Фото: Михаил Фомичев/РИА Новости

Николай Гнатюк во время выступления на вечере памяти Валентины Толкуновой

Певец Николай Гнатюк завершил карьеру и уехал в другую страну. Как и где он живет сейчас, что известно о личной жизни исполнителя?

Чем известен Гнатюк

Николай Гнатюк родился 14 сентября 1952 года в селе Немировка на Украине. После окончания школы он стал студентом музыкально-педагогического факультета Ровенского педагогического института.

Творческая биография певца началась в ансамбле «Мы — одесситы». Потом Гнатюк получил повестку, его призвали в восьмую общевойсковую гвардейскую армию, которая дислоцировалась в Веймаре. Там он продолжил петь для сослуживцев.

После демобилизации Гнатюк попал в Ленинградский мюзик-холл, где продолжил обучаться музыке. Параллельно с уроками в студии музыкант начал гастролировать по всему Советскому Союзу вместе с популярным в те годы ВИА «Дружба».

Популярность пришла к исполнителю в 1978 году, когда он стал победителем второго конкурса артистов эстрады Украины в Запорожье. В 1981 году вышел его хит «Птица счастья».

После того, как Гнатюк стал известным, он стал выступать сольно, при этом сотрудничая с разными ансамблями. Его партнерами были ВИА «Мальвы» и «Мрия» и группа «Кроссворд», которая работала в жанре джаз-рок. Именно с музыкантами этого коллектива певец записал свой первый сольный альбом, состоявший из переводов нескольких французских композиций.

В 1988 году он удостоился звания народного артиста Украинской ССР.

В возрасте 47 лет певец решил получить еще одно образование и стал студентом миссионерского отделения Белгородской духовной семинарии. Свою следующую пластинку музыкант назвал «Господи, помилуй».

«Я просто был в церкви, и батюшка подсказал: „Тебе надо срочно поступать в семинарию“. Потом у меня было видение: проходил мимо храма и увидел святителя Иоасафа Белгородского в окошке. Сначала думал, показалось. Но на следующий день все повторилось. Семинарию я так и не окончил — ушел после второго курса. Но время, проведенное там, заставило меня на мир по-другому посмотреть», — признавался Гнатюк.

В 2002 году музыканту было присвоено звание «Почетный гражданин города Могилева» за большой вклад в развитие национальных культур Белоруссии и Украины.

Что известно о личной жизни Гнатюка

Николая Гнатюк был женат один раз. Его супругу звали Наталья, она работала журналистом и пришла взять у певца интервью.

В 1983 году у пары родился сын Александр. В 1986 году, когда произошла Чернобыльская катастрофа, она забрала сына и уехала на ПМЖ в Германию. Мальчик вырос за границей, учился в Мюнхенском университете. Сама Наталья стала преподавателем танцев.

Что Гнатюк говорил про Крым и Донбасс

В 2014 году, когда Крым вернулся в состав Российской Федерации, Николай Гнатюк болезненно воспринял обострение отношений между РФ и Украиной. В происходящих в Донбассе событиях он обвинил СМИ Украины и Запад.

«Вот я наконец-то вернулся домой из России, где пробыл у родственников более 40 суток, проехал территорию от Брянска до побережья ЧМ Краснодарского края. О чем могу я украинец поделиться и с россиянами, и с украинцами. Понравился Краснодарский край, везде чистота, дороги не хуже, чем в Европе, поля ухоженные, магазины полные продуктов местного производства, сервис достаточно на высоком уровне, очень много богатых людей, не говоря о домах (я давно такой красоты не видел, моя Сумская область отстала лет на 200), а какие автомобили. Самое главное, я не видел передвижение российских войск, хотя приходилось ехать и днем и ночью, и в России никто не говорит о конфликте с Украиной. По дорогам я встречал много автомобилей с украинскими номерами и на моей машине то же украинский номер, но меня ни разу не остановили на постах ГИБДД и меня не ловили ФСБ. На самих курортах Краснодарского края я встречал земляков, и они подтверждают мои слова о том, что они спокойно отдыхают, и никто им не говорит, что они с Украины. А вчера я приехал в Сумы и все поехало: Россия напала, Россия оккупировала, русские танки, батальоны десантников и морпехов, Украинские ВСУ успешно отразили атаку 100 танков Кантемировской танковой бригады, бригада взята в плен. Что я могу сказать? Дешевая пропаганда, обманывают украинский народ наши СМИ. Я уверенно могу сказать, что в разжигании конфликта на Украине виновны СМИ Украины и Запада», — заявлял Гнатюк.

После этого многие на Украине отвернулись от певца, отказались от его участия в концертах и собирались внести его в черный список.

Фото: Малышев Николай/ITAR-TASS Певец Николай Гнатюк

Чем сейчас занимается Гнатюк

По словам брата Николая Гнатюка Анатолия, которые приводят СМИ, певец переехал в Германию к сыну.

Сейчас артист не дает интервью и не выступает.

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