Шнуров ответил на слухи о переезде в Германию: где живет, куда собирается Лидер «Ленинграда» Шнуров опроверг слухи о своем переезде в Германию

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Сергей Шнуров

Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров ответил на слухи о переезде в Германию. Где он живет, собирается ли уезжать из России и куда?

Что сказал Шнуров о переезде

Музыкант заявил, что сейчас он живет в России. По словам лидера «Ленинграда», покидать родную страну с целью переезда в Германию он не собирается.

«Я никуда не переехал. И не собирался. Просто недобросовестные люди через СМИ пытаются, распуская слухи, подмочить мою репутацию и повлиять на суд. Ничего нового. За последний год я, судя по публикациям, эмигрировал раз пять, не меньше», — сказал артист.

Что писали СМИ о переезде Шнурова в Германию

Вечером 15 ноября появилась информация, что Шнуров вместе с семьей без огласки переехал в Германию. KP.RU со ссылкой на мать бывшей помощницы музыканта Анастасии Кулигиной Валентину писало, что рокер приобрел в ФРГ жилье, куда уже перевез личные вещи и домашних животных.

Женщина уточнила, что семья Шнурова почти все время проживает в Германии, а в России у нее остался только обслуживающий персонал. Валентина Кулигина утверждала, что ее дочь начала перевозить вещи работодателей в ФРГ весной 2022 года.

«Два раза точно была. Первый раз провела там неделю. Настя нанимала людей, чтобы мебель собирали и дом приводили в порядок. Окна чистили, все драили», — отмечала женщина.

Что известно об экс-помощнице Шнурова Кулигиной

В октябре текущего года московская полиция передала в прокуратуру для утверждения обвинения уголовное дело о краже у Шнурова и его жены Ольги более 5,5 млн рублей. В краже обвиняется находящаяся под домашним арестом Анастасия Кулигина, писал «Коммерсант».

Согласно версии следствия, девушка более 60 раз переводила деньги с доверенного ей счета супруги Шнурова на свою карту, а также похитила 3,5 млн рублей наличными, которые причитались музыканту за выступление на частной вечеринке. Кулигина частично согласилась с обвинениями, но отрицает факт хищения наличных. Защита настаивает на необходимости дополнительного расследования уголовного дела, в том числе проведении следственного эксперимента.

Как отреагировало на слухи о переезде Шнурова его окружение

По словам шоумена Стаса Барецкого, который в середине 2000-х был участником «Ленинграда», петербургский музыкант собирался переехать в Швейцарию, однако большую часть времени проводит в России.

«Полагаю, что из России он не уедет окончательно. Шнуров и Питер — неотделимые вещи», — уверен Барецкий.

Слухи об отъезде Шнурова из России опровергла солистка «Ленинграда» и музыкального продюсерского проекта Шнурова «Зоя» Ксения Руденко. По ее словам, рокер живет в РФ, а про сообщения о переезде в Германию она ничего не знает.

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru Сергей Шнуров

Что Шнуров говорил о своем отъезде из РФ ранее

В марте 2023 года музыкант опроверг слухи о том, что он планирует покинуть Россию. До этого ряд Telegram-каналов распространил информацию, что лидер «Ленинграда» оформляет гражданство одной из европейских стран и планирует уехать, сообщал NEWS.ru.

«Пора уже перестать журналистам распускать сплетни, не подтвержденные ни одним документом. Я живу в России», — отмечал рокер.

Что говорил Шнуров об уехавших из России артистах

В мае 2022 года Шнуров дал большую пресс-конференцию в Москве, на которой ответил на вопрос о своем отношении к артистам, которые покинули Россию после начала спецоперации.

«Думаю, что некоторые из них не вернутся — мосты сожжены. Что касается меня, то не собираюсь уезжать. Позиция уехавшего слабая. Здесь ты остался со зрителем, можешь высказываться довольно остро, подбирая слова и не нарушая законодательства. Свобода слова присутствует. Уезжать — это предавать зрителя. Не хочу никого осуждать. Зритель верил, слушал, смотрел в рот, а ты уехал. Зритель уехать не может. Останься с ним», — сказал музыкант.

Чем занимается Шнуров после начала СВО

В сентябре 2022 года «Ленинград» после трехлетнего перерыва дал большой концерт в московских «Лужниках». По словам организаторов, мероприятие тогда посетили более 60 тысяч человек.

На YouTube-канале «Ленинграда» после начала СВО периодически появлялись музыкальные клипы социальной и политической тематики с участием Шнурова.

В середине июля текущего года Шнуров вместе с «Ленинградом» выступили в Казани на матче Суперкубка России между петербургским «Зенитом» и московским ЦСКА, а 5 октября выступил на сцене клуба «Джаггер» в Северной столице.

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