Шнуров отреагировал на информацию о своем отъезде в Германию MK.RU: Шнуров заявил, что не переезжал из России в Германию

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Сергей Шнуров

Российский музыкант, лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров опроверг сообщение о своем переезде из России в Германию, пишет MK.RU. Исполнитель заявил, что не переехал и не собирается эмигрировать. Артист также подчеркнул, что, если верить прессе, он «переехал уже раз пять, не меньше».

Я никуда не переехал и не собирался, — отметил Шнуров.

Ранее мать помощницы Шнурова Анастасии Кулигиной сообщила, что певец тайком перебрался с семьей в Германию. Женщина рассказала, что ее дочь помогала семье Шнурова в переезде, в том числе и в перевозке кошек на новое место жительства. Женщина заявила, что певец купил жилье за границей и практически перебрался туда. При этом в Россию, по ее словам, он периодически приезжает.

Женщина добавила, что ее дочь неоднократно ездила в Германию, где организовывала доставку вещей, а также нанимала рабочих для сборки мебели и ремонта в немецком жилище артиста. После этого, по словам Кулигиной-старшей, Анастасия повезла в Германию двух кошек Шнуровых.

В марте 2023 года появилась информация, что лидер «Ленинграда» оформляет гражданство одной из европейских стран и планирует уехать из России. Сообщалось, у артиста есть тщательно скрываемая недвижимость в Израиле и Швейцарии.

Комментируя новости, лидер группы «Ленинград» уточнил, что у него нет недвижимости нигде, кроме Москвы и Санкт-Петербурга. Также он заверил, что не собирается никуда уезжать из России.