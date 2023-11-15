KP.RU: Шнуров тайком перебрался с семьей в Германию KP.RU: мать помощницы Шнурова рассказала о покупке певцом жилья в Германии

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Сергей Шнуров

Российский певец Сергей Шнуров тайком перебрался с семьей в Германию, сообщает KP.RU со ссылкой на информацию из окружения лидера группы «Ленинград». Как рассказала изданию мать помощницы артиста Анастасии Кулигиной, ее дочь помогала семье Шнурова в переезде, в том числе и в перевозке кошек на новое место жительства.

Они в Германии купили жилье. Шнуровы почти там живут, можно так сказать. Здесь у них только персонал обслуживающий. А так они в Германию через что-то ездят. Я знаю, что они отсюда уехали все. Но при этом они уезжают и приезжают, — заявила изданию Валентина Кулигина.

В беседе с изданием женщина добавила, что ее дочь неоднократно ездила в Германию, где организовывала доставку вещей, а также нанимала рабочих для сборки мебели и ремонта в немецком жилище артиста. После этого, по словам Кулигиной-старшей, Анастасия повезла в Германию двух кошек Шнуровых.

При этом знакомый артиста шоумен Стас Барецкий в комментарии изданию выразил сомнение, что Шнуров покинул Россию.

Я думаю, что он там наездами. Большую часть времени все равно проводит в России. Я думаю, что из России он не уедет окончательно. <...> Шнуров и Питер — неотделимые вещи, — подчеркнул он.

Ранее лидер группы «Ленинград» заявлял, что у него нет недвижимости нигде, кроме Москвы и Санкт-Петербурга. Также он заверил, что не собирается никуда уезжать из России.