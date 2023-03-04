«Я живу в России»: Шнуров опроверг слухи об отъезде из страны Сергей Шнуров опроверг информацию о намерении покинуть Россию

Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров опроверг ТАСС слухи о том, что он планирует покинуть Россию. До этого ряд Telegram-каналов распространили новость, что музыкант оформляет гражданство одной из европейских стран и планирует уехать. Шнуров, комментируя отъезд многих российских артистов за рубеж, отметил, что ему «все равно, кто и где проживает».

Пора уже перестать журналистам распускать сплетни, не подтвержденные ни одним документом. Я живу в России, — сказал Шнуров.

1 марта результаты опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения показали, что примерно 83% россиян не хотят, чтобы их дети и внуки эмигрировали за рубеж, а 71% жителей страны выступают против обучения своих детей в других странах. Отмечается, что за минувшие 30 лет незаинтересованность россиян в переезде их детей и внуков за рубеж выросла на 16 п. п. 11% россиян поддерживают переезд близких за границу, при этом лишь 8% хотят эмигрировать сами.

Всероссийский телефонный опрос «ВЦИОМ-Спутник» был проведен 21 января 2023 года. В опросе приняли участие 1600 россиян в возрасте от 18 лет.

Ранее эксперты подсчитали, что «окончательно» из России уехало 512 тысяч человек. Однако Forbes со ссылкой на оценки из Кремля указывал, что с начала мобилизации, объявленной 21 сентября 2022 года, страну покинуло 700 тысяч человек.