Правда ли, что Шнуров купил жилье в Германии: переехал или нет KP.RU: Шнуров тайно переехал с семьей в Германию

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров приобрел жилье в Германии и переехал туда. Что об этом говорит окружение артиста и куда пропал музыкант после начала СВО?

Что известно о переезде Шнурова в Германию

По данным издания KP.RU, музыкант тайно перебрался с семьей в ФРГ. Там он приобрел жилье, куда уже перевез вещи и домашних животных.

Такой информацией поделилась мать бывшей помощницы артиста Анастасии Кулигиной Валентина. По ее словам, Шнуровы почти все время живут в Германии, а в России у них остался только обслуживающий персонал. Анастасия начала перевозить вещи работодателей в другую страну осенью 2022 года, включая домашних животных и драгоценности.

«Два раза точно была. Первый раз провела там неделю. Настя нанимала людей, чтобы мебель собирали и дом приводили в порядок. Окна чистили, все драили», — рассказала Валентина Кулигина.

Почему Шнуров уехал из России

Мать Анастасии Кулигиной не знает точных причин переезда Шнурова в Германию. Женщина предположила, что музыкант мог покинуть Россию из-за спецоперации.

«Может, из-за спецоперации решили туда поехать, как и остальные? У жены Шнурова папа — миллиардер. Деньги у них есть, почему бы и нет? Они, по-моему, и сейчас уехали туда», — заявила она.

Что говорит об этом окружение Шнурова

Шоумен Стас Барецкий, который в 2005–2008 годах выступал вместе со Шнуровым в «Ленинграде», заявил, что рокер давно собирался уехать из России, однако сейчас большую часть времени проводит в родной стране.

«Он давно говорил, что собирается уезжать. Я знал об этом. Вообще он в Швейцарию собирался. Но решил в Германию, видимо, там лучше. Думаю, что он там наездами. Большую часть времени все равно проводит в России. Полагаю, что из России он не уедет окончательно. Шнуров и Питер — неотделимые вещи», — рассказал Барецкий.

Солистка «Ленинграда» и музыкального продюсерского проекта Шнурова «Зоя» Ксения Руденко (псевдоним — Зоя Зимес) заявила, что сейчас Шнуров проживает в России.

«Я не знаю таких смешных слухов о переезде в Германию», — сказала девушка.

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Куда пропал Шнуров после начала СВО

В марте 2023 года появились слухи, что Шнуров оформляет гражданство одной из европейских стран и намерен уехать из России. Сообщалось, что у музыканта есть тайная недвижимость в Израиле и Швейцарии, отмечается в материале NEWS.ru.

Сам лидер «Ленинграда», комментируя эти слухи, заявил, что у него нет недвижимости нигде, кроме Москвы и Петербурга, и он не собирается никуда уезжать из России.

«Пора уже перестать журналистам распускать сплетни, не подтвержденные ни одним документом. Я живу в России», — говорил Шнуров.

В середине июля текущего года Шнуров вместе с «Ленинградом» выступили в Казани на матче Суперкубка России между петербургским «Зенитом» и московским ЦСКА. После этого он праздновал победу «сине-бело-голубых» вместе с игроками.

16 сентября в московских «Лужниках» должен был состояться большой концерт «Ленинграда», однако выступление отменили без объяснения причин. Сам Шнуров заявил, что не знает, почему ему не позволили выступить в российской столице. Он выразил намерение взыскать с организатора обещанный ему гонорар за мероприятие через суд.

5 октября Шнуров вышел на сцену петербургского клуба «Джаггер» во время концерта группы «Зоя» и исполнил песню «Покаянная». Это выступление стало для музыканта первым в Северной столице с 2019 года.

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