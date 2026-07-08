Худшие регионы для жизни в России в 2026 году: рейтинги и причины

Худшие регионы для жизни в России в 2026 году

Худшие регионы для жизни в России в 2026 году: рейтинги и причины

Каждый год в России появляются и исчезают десятки рейтингов качества жизни: разные организации выделяют лучшие и худшие регионы России для жизни в 2026 году. Пока одни территории привлекают миллиардные инвестиции, другие продолжают бороться со сложнейшими внутренними кризисами. При этом разрыв между лидерами и аутсайдерами только увеличивается. Изучаем регионы с низким качеством жизни по данным рейтингов, выясняем, почему люди оттуда уезжают и куда не стоит переезжать в России.

По какому рейтингу оценивают качество жизни в регионах

Профессиональные рейтинги регионов по качеству жизни строятся на основе анализа данных Росстата, Минздрава и Минфина. В расчет принимаются такие аспекты, как уровень доходов населения, объем вкладов в банках, доля жителей за чертой бедности, а также развитость социальной инфраструктуры, включая количество больниц и школ.

Помимо чисто экономических метрик, во внимание принимаются состояние жилищно-коммунального хозяйства и общая безопасность. Рейтинги регионов по качеству жизни позволяют не просто увидеть финальное место субъекта в общем списке, но и детально проследить динамику его развития.

К сожалению, для некоторых территорий из года в год характерны одни и те же системные проблемы: дефицит бюджетов, отсутствие крупных производств и невозможность обеспечить гражданам достойные условия для самореализации.

Подобные топы составляют сразу несколько организаций: РИА Новости, Финансовый университет при правительстве РФ, Фонд развития гражданского общества (ФоРГО) и многие другие. В рейтинге РИА Новости, например, традиционно лидируют Москва, Московская область, Санкт-Петербург.

Самые неблагополучные регионы

Списки самых неблагополучных регионов РФ варьируются в зависимости от критериев, по которым авторы рейтингов составляют свои топы. Например, в исследовании РИА Новости о качестве жизни аутсайдерами считаются Еврейская автономная область, Ингушетия и Тыва. Так, в Тыве фиксируются низкие показатели доходов населения наряду с высоким уровнем бедности и сложностями в сфере безопасности, что делает ее трудной зоной для постоянного проживания.

По уровню развития экономики, доходам населения и бюджетной обеспеченности среди самых неблагополучных регионов РФ выделяют опять же Тыву, Ингушетию и Калмыкию. А вот самыми опасными для жизни по числу преступлений считают Карелию, Забайкалье и Алтай: такие данные тоже предоставили эксперты РИА Новости.

Общая проблема неблагополучных регионов России - отток человеческого капитала. Сталкиваясь с плохими условиями жизни и низкими зарплатами, молодые специалисты покидают эти субъекты страны.

Рейтинги регионов России по уровню жизни Фото: Shutterstock/FOTODOM

Проблемные регионы

Кроме абсолютных аутсайдеров, есть целый ряд проблемных регионов России в 2026 году, где ситуация тоже далека от благополучной. Чтобы помочь этим субъектам, правительство в 2020 году запустило индивидуальные программы социально-экономического развития. Однако сама идея деления регионов на категории и выделения им целевых субсидий развивалась в России поэтапно.

В 1990-е годы помощь носила хаотичный характер. Если регион оказывался в глубоком кризисе, для него утверждали отдельную федеральную целевую программу (ФЦП) (например «Развитие Курильских островов» или программы по Чечне и Ингушетии).

В 2010-х появились комплексные госпрограммы поддержки целых территорий, важных для безопасности страны. Так возникли масштабные программы развития Дальнего Востока и Арктики, Северного Кавказа, а позже — Крыма и Севастополя.

В 2019 году правительство решило, что размазывать субсидии по всей стране неэффективно. Минэкономразвития математически вывело десятку самых слабых экономик по четырем критериям (доходы населения, уровень бедности, безработица и инвестиции). В 2020 году для них впервые запустили целевые пятилетние программы с выделением фиксированных 50 млрд рублей (по 5 млрд на каждый регион до 2024 года) и назначили личных кураторов-министров. К сожалению, некоторые из них попали и в свежую десятку на цикл 2025–2030 годов. Вот перечень этих субъектов:

Алтай;

Алтайский край;

Калмыкия;

Карелия;

Курганская область;

Марий Эл;

Псковская область;

Тыва;

Чувашия;

Адыгея.

Эти субъекты не являются абсолютно худшими по всем параметрам, но их собственная экономика и бюджетная обеспеченность признаны критически слабыми.

По какому рейтингу оценивают качество жизни в регионах Фото: Shutterstock/FOTODOM

Большие города с наихудшими условиями

Удивительно, но в списки худших мест для жизни в 2026 году часто попадают и вполне благополучные регионы и крупные города. Урбанисты обращают внимание на состояние городской среды: хаотичную застройку, плохую работу транспорта и отсутствие благоустройства.

В официальном мониторинге Финансового университета выделена группа административных центров, где жители ниже всего оценивают уровень своего материального благополучия, качество дорог, медицину и работу местных властей.

Архангельск испытывает хронические проблемы с ветхим деревянным жильем, износом коммунальных сетей и качеством дорог.

Астрахань отличает критическое состояние систем водоснабжения и канализации, частые аварии на сетях и проблемы с бродячими животными.

Волгоград — самый проблемный город-миллионник; отстает по уровню средних зарплат, качеству дорожной сети и демонстрирует высокую убыль населения.

Омск, несмотря на статус мегаполиса, страдает от экологических проблем и массового оттока квалифицированных кадров в Тюмень и Новосибирск.

Чита регулярно занимает строчки в конце списков из-за тяжелых климатических, экономических и экологических условий. Главная проблема города — катастрофическое загрязнение воздуха зимой из-за угольного отопления ТЭЦ и частного сектора.

Барнаул страдает преимущественно от финансово-экономических факторов, являясь столицей дотационного Алтайского края (который входит в программу ИПР).

Киров считается худшим регионом Приволжского федерального округа по качеству жизни.

Экологические проблемы сибирских регионов

Состояние окружающей среды играет ключевую роль в формировании здоровья и долголетия граждан. Регионы Сибири и Урала регулярно возглавляют антирейтинги по уровню загрязнения атмосферного воздуха. Печально известное явление «черного неба», когда над городами скапливаются вредные промышленные выбросы, стало привычной реальностью для сотен тысяч сибиряков.

Угольная промышленность Кузбасса и металлургические гиганты Восточной Сибири обеспечивают рабочие места и наполняют бюджет, но цена этого успеха — критическая нагрузка на экологию. Высокая концентрация вредных веществ в воздухе провоцирует рост заболеваемости органов дыхания.

Организация «Зеленый патруль» составила Национальный экологический рейтинг, где выделила худшие и лучшие субъекты РФ по состоянию окружающей среды. Последние места в нем заняли Свердловская область, Забайкалье, Красноярский край, Челябинская, Кемеровская, Оренбургская области и Приморье.

Самые неблагополучные регионы РФ Фото: Shutterstock/FOTODOM

Куда уезжают люди и почему

Логичным следствием затяжных экономических и экологических кризисов становится массовая миграция населения. Статистика подтверждает, что территории с неблагоприятными условиями фиксируют высокий отток населения, регионы Сибири, Дальнего Востока и Крайнего Севера ежегодно теряют тысячи трудоспособных граждан. В поисках лучшей доли люди массово устремляются в европейскую часть страны, где климат мягче, а рынок труда предлагает совершенно другие возможности.

Воркута стремительно пустеет: закрытие угольных предприятий, суровый климат и высокая стоимость жизни делают проживание здесь временным. Норильск, несмотря на высокие зарплаты, остается одним из самых экологически неблагоприятных городов — люди выбирают здоровье и комфорт.

Основными центрами притяжения традиционно остаются Москва, Санкт-Петербург и их пригородные области. В последние годы к ним активно присоединились Краснодарский край, Татарстан и Тюменская область. Высокий отток населения в регионах происходит в первую очередь из-за желания дать качественное образование детям и найти высокооплачиваемую работу.

Люди уезжают туда, где развита сфера услуг, работают современные медицинские центры и созданы условия для комфортной жизни. А еще выпускники школ уезжают поступать в вузы Томска, Новосибирска, Санкт-Петербурга и Москвы и практически никогда не возвращаются обратно, закрепляясь на новых местах.

Стоит ли переезжать из этих регионов и куда

Принятие решения о смене места жительства — это всегда серьезный шаг, требующий взвешенного подхода и точного расчета. Важно помнить, что смена локации сама по себе не решает внутренних проблем. Переезд ради переезда в мегаполис с высокой стоимостью аренды жилья может лишь усугубить финансовые трудности семьи.

А еще переезд — это всегда индивидуальное решение, и однозначного ответа «да» или «нет» не существует. Даже в самые неблагополучные регионы люди переезжают, и часто это осознанный, экономически выгодный шаг.

В проблемных регионах часто наблюдается жесткий дефицит квалифицированных кадров. Крупные добывающие компании или государственные структуры готовы платить приезжим специалистам в 2–3 раза больше, чем в среднем по рынку, а также обеспечивать их жильем.

Если вы подходите под программы вроде «Земский доктор» или «Земский учитель», государство выплачивает крупные подъемные (от 1 до 2 млн рублей) за контракт на несколько лет в отдаленном регионе.

Если решение о смене прописки принято окончательно, эксперты советуют обратить внимание на динамично развивающиеся города: Казань, Нижний Новгород, Екатеринбург или Тюмень. Эти мегаполисы предлагают оптимальный баланс между стоимостью жизни, развитостью инфраструктуры и возможностями для трудоустройства. Главное — детально изучить рынок труда выбранного города, заранее оценить расходы на недвижимость и сопоставить их со своими возможностями, чтобы один регион с низким качеством жизни не сменился на другой, а среда, где вам было комфортно (пусть даже и не в лучшем субъекте по данным рейтинга), не превратилась во враждебную в новом субъекте.

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