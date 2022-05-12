Шнуров назвал «ущербной» позицию покинувших Россию звёзд Певец Сергей Шнуров раскритиковал покинувших Россию звёзд

Сергей Шнуров / Фото Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Российский певец Сергей Шнуров выступил с критикой звёзд, покинувших Россию или стыдящихся называть свою национальность. Такая позиция кажется ему ущербной, заявил он в интервью Татьяне Толстой.

Это их право. Я не могу сказать, что они абсолютно поступают неправильно. Только я так поступать не собираюсь. Мне эта позиция кажется несколько ущербной, — сказал Шнуров.

Продюсер считает, что переехавший в Европу звёзды считают себя «новой волной русской эмиграции». Шнуров предположил, что они «рисуют себе в голове философский проход», уверяют себя, что «были вынуждены бежать от режима, где невозможно сказать ни слова», и считают, что смогут реализовать себя только за рубежом.

Артист ответил и на высказывания Толстой о причинах большого количества извинений в социальных сетях со стороны покинувших Россию блогеров и представителей эстрады. По его мнению, таким образом они пытаются обратить на себя внимание властей и выпросить «денежку».

Может быть, они надеяться на то, что таким образом они обратят на себя внимание нужных правительств, и те им помогут, дадут какую-то денежку, копеечку <...> Выглядит отвратительно, — сказал Шнуров.

Ранее Андрей Макаревич оскорбил россиян, критикующих покинувших Россию артистов. Он назвал отзывы соотечественников «тявканьем». Жена музыканта Эйнат Кляйн в свою очередь заявила, что не хочет оформлять для новорождённого сына российское гражданство.