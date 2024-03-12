Заслуженный артист России Ярослав Евдокимов продолжает творческую деятельность. Где он сейчас выступает, что говорил про президента РФ Владимира Путина?
Чем известен Евдокимов
Ярослав Евдокимов родился 22 ноября 1946 года в городе Ровно на Украине. До девяти лет его воспитывали дедушка и бабушка, поскольку мать находилась в тюрьме.
Когда Евдокимову было девять, то мама забрала его и они вместе уехали в Россию — в город Норильск. Там он ходил в музыкальную школу, а позже — поступил в музыкальное училище.
Артист проходил воинскую службу в Северном флоте на Кольском полуострове, после чего вернулся на родину. Затем в поисках работы перебрался в Днепропетровск, где начал трудиться на заводе по изготовлению шин. Именно в этом городе с выступлений в местных ресторанах началась музыкальная карьера Евдокимова.
После свадьбы он уехал на родину жены в Белоруссию. Там работал в минской филармонии и учился в музыкальном училище имени М. И. Глинки.
В середине 1990-х годов карьера музыканта начала набирать обороты, и он переехал в Москву.
Что известно о личной жизни Евдокимова
Вернувшись из армии, Ярослав Евдокимов женился на дочери председателя совхоза в селе, где он вырос. Однако брак продлился всего неделю. В союзе родился сын, но Евдокимов не принимал участия в его воспитании. С наследником музыкант впервые встретился в 2013 году в программе «Пусть говорят».
Следующей избранницей певца стала Ирина, вместе с которой он поехал в Минск. У супругов родилась дочь Галина.
Когда Евдокимов решил переехать в Москву, то жена не захотела отправиться с ним, и вскоре брак распался.
В столице артист познакомился с Ириной Крапивницкой, которая младше его на 18 лет. Они узаконили отношения в 2018 году.
«История знакомства. 1983 год, я уже студентка экономического университета. Тогда я танцевала в эстрадном хореографическом ансамбле „Чаровница“. А потом 90-й год, звонит мне Борис Абрамович Трепель. Меня пригласили в клип Евдокимова на песню „Молчи“», — рассказывала избранница певца.
Почему Евдокимову отменяли концерты
В апреле 2023 года концерт Ярослава Евдокимова был отменен в Петрозаводске. Причиной стали «многочисленные обращения жителей Республики Карелия».
«По поводу отрицательных высказываний Я. Евдокимова в адрес нашей страны и, в частности, спецоперации», — уточняли в Доме культуры «Машиностроитель», где должно было состояться выступление.
Тогда афиша с анонсом выступления Евдокимова также исчезла на сайте Зимнего театра Сочи. Певец планировал дать там концерт 24 апреля 2023 года.
В 2019 году в Сети появился ролик, в котором Евдокимов выступал против действий Москвы в Крыму и Донбассе. Тогда исполнитель заявлял, что винит в происходящих событиях Кремль и лично Владимира Путина.
«Там живет моя мама, все родственники, и я там вырос. Я считаю, что это страшная трагедия, и я обвиняю во всем Кремль, я обвиняю во всем Путина, я обвиняю всю эту компанию кремлевскую, потому что украинцы никогда этого не простят. Россия должна жить по-европейски! Это нормальная страна? Я считаю, это уродливая страна, это страшно стыдно», — высказывался он в 2019 году.
Чем Евдокимов занимается сейчас
Ярослав Евдокимов продолжает творческую деятельность.
12 февраля он дал концерт в Астане, а 26 мая должен выступить в Красноярске.
Читайте также:
Ургант, дача под Петербургом, театр: где сейчас актриса Нина Усатова
Певица Алиса Мон: как сейчас живет, шоу «Маска», почему делала аборты
«Все сложно, ведь я украинец»: как сейчас живет актер Николай Козак