«Я обвиняю во всем Кремль и Путина»: где сейчас певец Ярослав Евдокимов

Фото: Viktor Chernov/Russian Look/Global Look Press

Ярослав Евдокимов

Заслуженный артист России Ярослав Евдокимов продолжает творческую деятельность. Где он сейчас выступает, что говорил про президента РФ Владимира Путина?

Чем известен Евдокимов

Ярослав Евдокимов родился 22 ноября 1946 года в городе Ровно на Украине. До девяти лет его воспитывали дедушка и бабушка, поскольку мать находилась в тюрьме.

Когда Евдокимову было девять, то мама забрала его и они вместе уехали в Россию — в город Норильск. Там он ходил в музыкальную школу, а позже — поступил в музыкальное училище.

Артист проходил воинскую службу в Северном флоте на Кольском полуострове, после чего вернулся на родину. Затем в поисках работы перебрался в Днепропетровск, где начал трудиться на заводе по изготовлению шин. Именно в этом городе с выступлений в местных ресторанах началась музыкальная карьера Евдокимова.

После свадьбы он уехал на родину жены в Белоруссию. Там работал в минской филармонии и учился в музыкальном училище имени М. И. Глинки.

В середине 1990-х годов карьера музыканта начала набирать обороты, и он переехал в Москву.

Что известно о личной жизни Евдокимова

Вернувшись из армии, Ярослав Евдокимов женился на дочери председателя совхоза в селе, где он вырос. Однако брак продлился всего неделю. В союзе родился сын, но Евдокимов не принимал участия в его воспитании. С наследником музыкант впервые встретился в 2013 году в программе «Пусть говорят».

Следующей избранницей певца стала Ирина, вместе с которой он поехал в Минск. У супругов родилась дочь Галина.

Когда Евдокимов решил переехать в Москву, то жена не захотела отправиться с ним, и вскоре брак распался.

В столице артист познакомился с Ириной Крапивницкой, которая младше его на 18 лет. Они узаконили отношения в 2018 году.

«История знакомства. 1983 год, я уже студентка экономического университета. Тогда я танцевала в эстрадном хореографическом ансамбле „Чаровница“. А потом 90-й год, звонит мне Борис Абрамович Трепель. Меня пригласили в клип Евдокимова на песню „Молчи“», — рассказывала избранница певца.

Фото: Юрий Машков/ТАСС Ярослав Евдокимов

Почему Евдокимову отменяли концерты

В апреле 2023 года концерт Ярослава Евдокимова был отменен в Петрозаводске. Причиной стали «многочисленные обращения жителей Республики Карелия».

«По поводу отрицательных высказываний Я. Евдокимова в адрес нашей страны и, в частности, спецоперации», — уточняли в Доме культуры «Машиностроитель», где должно было состояться выступление.

Тогда афиша с анонсом выступления Евдокимова также исчезла на сайте Зимнего театра Сочи. Певец планировал дать там концерт 24 апреля 2023 года.

В 2019 году в Сети появился ролик, в котором Евдокимов выступал против действий Москвы в Крыму и Донбассе. Тогда исполнитель заявлял, что винит в происходящих событиях Кремль и лично Владимира Путина.

«Там живет моя мама, все родственники, и я там вырос. Я считаю, что это страшная трагедия, и я обвиняю во всем Кремль, я обвиняю во всем Путина, я обвиняю всю эту компанию кремлевскую, потому что украинцы никогда этого не простят. Россия должна жить по-европейски! Это нормальная страна? Я считаю, это уродливая страна, это страшно стыдно», — высказывался он в 2019 году.

Фото: Viktor Chernov/Russian Look/Global Look Press Ярослав Евдокимов

Чем Евдокимов занимается сейчас

Ярослав Евдокимов продолжает творческую деятельность.

12 февраля он дал концерт в Астане, а 26 мая должен выступить в Красноярске.

Читайте также:

Ургант, дача под Петербургом, театр: где сейчас актриса Нина Усатова

Певица Алиса Мон: как сейчас живет, шоу «Маска», почему делала аборты

«Все сложно, ведь я украинец»: как сейчас живет актер Николай Козак