Певица Алиса Мон: как сейчас живет, шоу «Маска», почему делала аборты

Фото: Мария Девахина/РИА Новости

Алиса Мон выступает на концерте «Золотые хиты МУЗ-ТВ»

Певица Алиса Мон продолжает творческую деятельность. Где артистка выступит в ближайшее время, что известно о ее личной жизни?

Чем известна Мон

Алиса Мон родилась 15 августа 1964 года в городе Слюдянка Иркутской области. Училась в Новосибирском музыкальном училище на эстрадном отделении, но не окончила его.

В 1986 вышел первый сольный альбом певицы «Возьми мое сердце». В 1990 году она работала в США в различных клубах.

Наиболее популярные композиции исполнительницы — «Подорожник» и «Алмаз».

Уже став известной, Мон решила получить высшее образование и выбрала направление «режиссер-массовик» в Институте культуры.

Что известно о личной жизни Мон

Первым мужем Алисы Мон был гитарист группы «Лабиринт» Василий Маринин. Находясь с ним в браке, певица сделала три аборта.

«С ним точно не хотела детей. Три аборта. Мое решение. Он не виноват. Понимала, что мы расстанемся, потому что любви к нему не было. Тот случай, когда нас объединял только секс», — признавалась Мон.

Еще во время отношений с Марининым артистка влюбилась в продюсера Сергея Муравьева. Он стал следующим супругом Мон. Она рассказывала, что мужчина избивал ее и унижал, а также угрожал, что отнимет у нее сына, родившегося в браке, если она решит уйти.

«Когда я забеременела, тоже бил. Не до крови, но умел доводить морально, что жить не хотелось», — делилась Мон в программе «Секрет на миллион».

Следующим избранником исполнительницы стал артист балета Михаил, который был младше ее на 14 лет.

«Это был самый лучший роман в моей жизни! Миша на 14 лет меня младше. Но он очень серьезно ко всему относился. Я просыпалась, ложилась и любовалась им», — вспоминала артистка.

Михаил ушел из балета и стал концертным директором Мон. Он даже предлагал певице пожениться, но она вернула ему обручальное кольцо. Через три года отношений Мон предложила избраннику расстаться, поскольку он хотел дочь, а артистка больше рожать не собиралась. Также певицу не устраивало, что деньги в семье зарабатывала только она.

Фото: Кирилл Каллиников/РИА Новости Певица Алиса Мон

Исполнительница также признавалась, что ее сын Сергей имел пагубные привычки, однако сейчас отказался от запрещенных веществ.

«Мы не сразу об этом узнали. С 11–12 лет у него начались эти проблемы. Все это в школе было, скорее всего. Я об этом узнала от самого Сережи. Может, он и сам преувеличил, что пробовал с 12 лет, чтобы сделать мне побольнее, потому что есть за ним такой грешок», — пояснила она.

Зачем Мон делала пластику

Алиса Мон признавалась, что делала пластическую операцию.

«Конечно, не могу сказать, что я ничего не делала с лицом. Это было пять лет назад — мне хорошо отрихтовали нижнюю часть. Пластический хирург был большой профессионал. А вот такого, чтобы я по салонам бегала постоянно, сейчас нет. Филлеры я пока не делала, ботокс как-то делала давно, но не зашло. Дешевле ботокса челочка», — рассказывала она MK.RU.

Артистка также делилась, что делает гимнастику для поддержания фигуры, а также ходит пешком.

«У меня есть возможность ходить прямо с утра. Сначала делаю гимнастику дома, это минут 20, без фанатизма, а потом я делаю свои 10 тысяч шагов — иду в парк. Там я прохожу это расстояние, а если есть возможность, и все 10 км. Наматываю круги, как говорится», — отмечала певица.

Чем Мон занимается сейчас

В 2020 году Алиса Мон приняла участие в шоу «Суперстар! Возвращение».

В 2022 году она появилась в шоу «Маска» на канале НТВ — Мон стала гостем второго полуфинала третьего сезона. Артистка пряталась в костюме Котика.

«Котик в платье — это оригинально. Голова у костюма была очень тяжелой. Ощущения как в танке. Но со всем можно справиться, там главное, без паники, наш девиз: „Назад дороги нет!“» — вспоминала она.

Сейчас певица продолжает творческую деятельность. 22 марта она вместе с Кай Метовым даст концерт в Уфе.

Кроме того, у нее уже запланировано два выступление на 2025 год: 7 марта и 28 марта она примет участие в концерте «Golden Super Stars. Золотые хиты Music Box» в Смоленске и Томске соответственно.

«С каждым годом все отчетливее понимаю, что профессия для меня важнее всего на свете. Личной жизни нет, но есть работа, музыка, творчество, мой коллектив. Моя жизнь — это моя музыка», — признавалась Мон.

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