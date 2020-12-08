Супермолод: какие звёзды шоу «Суперстар» изменили лицо ради красоты

https://static.news.ru/photo/2f5378e4-38a5-11eb-994f-fa163e074e61_660.jpg Юлия Волкова Фото: official_juliavolkova/instagram.com

На отечественном ТВ вышел уже третий выпуск программы «Суперстар. Возвращение». Звёзды 80-х, 90-х и нулевых борются за трофей конкурса.

Многих зрители не видели на экранах много лет. За десятилетия певцы изменились и постарели, однако попытались сохранить свою молодость с помощью косметологов и хирургов.

Портал NEWS.ru поговорил с косметологом Кристиной Харкавой и выяснил, какие процедуры проделали звёзды, что остаться молодыми.

Прежде всего внимание специалиста привлекла экс-солистка «Комбинации» Татьяна Иванова.

У Татьяны Ивановой «усталый морфотип». У таких людей меньше склонности к деформации и изменениям овала лица. Но она однозначно делала подтяжку, по крайне мере, средней трети лица. Не исключаю, что она прибегала и к коррекции скул. Очень ровная линия, такого в её возрасте не бывает, — сказала Харкавая.

К тем же процедурам прибегали и член жюри первого выпуска Лариса Долина, и ведущая проекта Лолита Милявская.

Однако при этом все три певицы не прибегают к ботоксу: у них сохранилась возрастная мимика, заключила косметолог.

Но при этом ботулотоксиновые инъекции любят более молодые участники и гости проекта.

Так, например, экс-солистка «Тату» Юлия Волкова — частый гость косметологов и хирургов, уверена Харкавая.

Губы, скулы, и, возможно, угол нижней челюсти переделаны с помощью филлеров с гиалуроновой кислотой. Возможно, применяли другой препарат. Но в основном используют гиалуронку. В любом случае сути дела это не меняет. У неё достаточно чёткий контур угла нижней челюсти, а для её типа лица это не очень характерно. Ботокс также она использует, — сказала Харкавая.

Также ботоксом часто пользуется и гостья первого выпуска программы Ольга Бузова

Это видно невооружённым глазом: лоб, межбровный отрезок, — сказала Харкавая.

Кроме того, у хирурга побывала и Алиса Мон.

Пластика лица однозначно была: это подтяжка минимум средней трети лица и скул. Очень ровная линия, — сказала косметолог.

Остальные участники шоу выглядят очень естественно, заметила Харкавая, и вряд ли прибегали к кардинальным преображениям. Помимо этого, косметолог подчеркнула, что все исполнители следят за кожей и делают поддерживающие процедуры.

Как ранее писал NEWS.ru, пользователи Сети заподозрили Аллу Пугачёву в пластике из-за резко помолодевшего лица.