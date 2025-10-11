Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
11 октября 2025 в 11:30

Эмульсия и крем: в чем разница и как сделать выбор

Эмульсия и крем: в чем разница и как сделать выбор Эмульсия и крем: в чем разница и как сделать выбор Фото: Shutterstock/FOTODOM

Четкое различие между кремом и эмульсией заключается в их текстуре, составе и основном назначении. Крем — это более плотное и насыщенное средство, предназначенное для интенсивного питания и создания защитного барьера на коже. Эмульсия же обладает легкой, водянистой текстурой, быстро впитывается и обеспечивает эффективное увлажнение, не оставляя чувства тяжести. По сути, оба продукта являются видами эмульсий, но крем содержит более высокую концентрацию масляной фазы.

Основные отличия

Главная разница в текстуре и составе. Легкая текстура эмульсии достигается за счет особых веществ — эмульгаторов, которые соединяют воду и масло в стабильную смесь. Это позволяет средству проникать в более глубокие слои кожи. Крем имеет густую, насыщенную консистенцию, которая обеспечивает интенсивный уход и надежно защищает кожу от внешних факторов, предотвращая потерю влаги.

Выбор между этими двумя средствами напрямую зависит от типа вашей кожи. Эмульсия идеально подходит для жирной и комбинированной кожи, склонной к блеску, так как она качественно увлажняет, не перегружая покров. Крем же рекомендован для сухой, обезвоженной или зрелой кожи, нуждающейся в активном питании и восстановлении. Многие обладатели нормальной кожи успешно комбинируют оба продукта, нанося эмульсию под крем для усиления эффекта.

Важную роль играет и время использования. Легкая эмульсия отлично подходит для дневного ухода, особенно под макияж, а также для летнего сезона. Более плотный крем часто используют ночью, когда кожа восстанавливается, или зимой для защиты от холода и сухого воздуха.

Таким образом, эмульсия и крем не исключают друг друга, а гармонично дополняют. Правильный выбор зависит от индивидуальных потребностей вашей кожи, времени года и личных предпочтений. Определите, что нужно вашей коже прямо сейчас — легкое увлажнение или глубокое питание, и вы сможете достичь идеального результата.

Ранее мы рассказывали о том, как вернуть меду жидкое состояние: бережные способы размягчения

крем
советы
косметолог
лицо
Оксана Головина
О. Головина
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Арестованный в РФ французский велосипедист рассказал о своем путешествии
Раскрыто состояние Александра Збруева после госпитализации
Королевская семья Британии: новости, принца Уильяма довели до слез
Подростки не признали подготовку плана нападения на Собчак и Симоньян
Глава «Росатома» раскрыл прогресс в восстановлении ЗАЭС
«Вплоть до подвесок»: у экс-кадровика Минобороны отбирают все драгоценности
Массированный налет БПЛА на Волгоград: как ВСУ атакуют Россию 11 октября
Водолазы нашли тела пассажиров снегохода в Якутии
«Заноза в заднице»: Столтенберг раскрыл отношение властей США к Зеленскому
Фигуранты дела о подготовке покушения на Симоньян частично признали вину
Наступление ВС РФ на Харьков 11 октября: могильник с наемниками, Купянск
Теплый салат из печеной тыквы с грибами и грушей
Пикантная капуста со свеклой на зиму: грузинский рецепт
Секрет идеальной советской глазуньи
«Находишься в рабстве»: украинский офицер рассказал о службе в ВСУ
«Он не успокоится»: следователь призвал не выпускать «битцевского маньяка»
Британские офицеры погибли при взрыве в Харьковской области
Французская кухня у вас дома: просто, вкусно, изысканно
Худеем шаг за шагом: сколько калорий сжигает обычная ходьба
Эмульсия и крем: в чем разница и как сделать выбор
Дальше
Самое популярное
Ученый заявил о рождении первых людей, которые проживут до 150 лет
Общество

Ученый заявил о рождении первых людей, которые проживут до 150 лет

Полкочана капусты и горстка муки — через 20 минут уже едим! Быстрый пирог с капустой! Просто — значит вкусно
Общество

Полкочана капусты и горстка муки — через 20 минут уже едим! Быстрый пирог с капустой! Просто — значит вкусно

Появились кадры погружения Киева во тьму на фоне взрывов
Европа

Появились кадры погружения Киева во тьму на фоне взрывов

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.